歐洲爆發｜捷克斯洛文尼首確診 英國單日增37宗猴痘

猴痘續在歐洲爆發，英國周一單日暴增37宗個案，短短兩個星期累計57宗，最少一名兒童受感染，未有死亡個案。捷克和斯洛文尼亞昨現首宗確診，令「中招」歐洲國家增至最少11個。世衛昨稱，自本月7日收到呈報個案後，於非洲以外錄得131宗猴痘確診，另有106宗疑似個案。該組織強調，雖然是次爆發不尋常，惟情況仍然受控。

猴痘在非洲中部和西部流行，專家指性接觸和派對令病毒在歐洲爆發。世衛傳染病專家David Heymann稱，主要論調是西班牙和比利時舉行的狂歡派對為源頭，患者經性接觸將病毒傳播開去，「我們都知道當接觸到受感染者的皮膚潰瘍，猴痘便能夠傳播，性接觸看來擴大其傳播」。這有別於中非和西非的傳播，當地人主要透過動物如野生齧齒動物和靈長類動物感染猴痘，且不會傳至其他地區。

加那利群島同志遊行疑為源頭

衛生官員指歐洲大部分個案屬男男性接觸，但任何人與患者有密切接觸也可能感染，包括接觸患者的衣服或床單。德國5宗個案全為男性，其中4宗源自西班牙加那利群島和柏林的派對。西班牙首都馬德里有30宗確診，當局正調查是否與加那利群島最近的同志遊行有關，該活動吸引約8萬人參加。斯洛文尼亞首名確診者也曾往該島。比利時和德國已規定患者須21日隔離，以控制病毒蔓延。