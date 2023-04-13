母舉家潛逃印度 建水泥露台藏屍 德州6歲男童疑遭狠母殺害

美國德州發生殘忍兇殺案，一名6歲男童失蹤半年，警方上月經調查後懷疑他已遇害。男童母親疑心虛，即舉家潛逃印度，出國前在住處門前加建水泥露台。警方周一在其住處地氈式搜查，揭開露台水泥塊，搜索犬即聞到屍體氣味，警方正加緊挖掘，冀能找到男童遺骸。親友指，男童常遭母親虐待及疏忽照顧。

《紐約郵報》及全國廣播公司(NBC)等媒體報道，案發於沃思堡(Fort Worth)南郊城鎮埃弗曼(Everman)，諾埃爾(Noel Rodriguez-Alvarez)自去年10月有親友在醫院見過他後便再沒露面，當時母親辛迪(Cindy)剛誕下雙胞胎。警方上月20日登門調查男童狀況，發現他不在家，辛迪指他與生父身在墨西哥。

警方羅列疑點

惟警方隨後查出辛迪撒謊，她也於兩日後與印度裔新任丈夫及6個孩子前往印度，出發前在租住的小屋門前加建水泥露台。警方指，「可疑的是，房子不是她的，很奇怪，花錢粉飾別人家裡的前院並不尋常，尤其是這樣又大又精緻的露台」，稱種種跡象顯示，諾埃爾可能已遇害。