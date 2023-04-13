母舉家潛逃印度 建水泥露台藏屍 德州6歲男童疑遭狠母殺害

美國德州發生殘忍兇殺案，一名6歲男童失蹤半年，警方上月經調查後懷疑他已遇害。男童母親疑心虛，即舉家潛逃印度，出國前在住處門前加建水泥露台。警方周一在其住處地氈式搜查，揭開露台水泥塊，搜索犬即聞到屍體氣味，警方正加緊挖掘，冀能找到男童遺骸。親友指，男童常遭母親虐待及疏忽照顧。
《紐約郵報》及全國廣播公司(NBC)等媒體報道，案發於沃思堡(Fort Worth)南郊城鎮埃弗曼(Everman)，諾埃爾(Noel Rodriguez-Alvarez)自去年10月有親友在醫院見過他後便再沒露面，當時母親辛迪(Cindy)剛誕下雙胞胎。警方上月20日登門調查男童狀況，發現他不在家，辛迪指他與生父身在墨西哥。
警方羅列疑點
惟警方隨後查出辛迪撒謊，她也於兩日後與印度裔新任丈夫及6個孩子前往印度，出發前在租住的小屋門前加建水泥露台。警方指，「可疑的是，房子不是她的，很奇怪，花錢粉飾別人家裡的前院並不尋常，尤其是這樣又大又精緻的露台」，稱種種跡象顯示，諾埃爾可能已遇害。
母指男童邪靈附身
親友們都知道諾埃爾常遭辛迪虐待及疏忽照顧，指辛迪會不給兒子喝水或吃東西，理由是不想幫他換尿布，有次用鎖匙打他的臉，因為他喝了水。辛迪曾說諾埃爾被邪靈、惡魔附身，會傷害剛出生的雙胞胎，親友去年10月在醫院見過諾埃爾，他看來營養不良，健康欠佳。辛迪去年11月幫全家申請護照，獨諾埃爾沒有，連護照照片也沒幫他拍，亦曾說她已把諾埃爾賣掉。
FBI尋求引渡男童母親及繼父
警方自上月起一直追尋諾埃爾下落，調查組周一花20小時搜索其住處，拆掉露台水泥塊後，搜索犬便聞到泥土有人體遺骸氣味，一塊被丟棄的地氈上也有。警方正加緊挖掘並搜索，並依遺棄及危害兒童等罪嫌，對辛迪夫婦發布通緝令，聯邦調查局(FBI)亦正尋求引渡兩人回國受查。