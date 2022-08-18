毗鄰英國 愛爾蘭一個3房租盤 逾150人排長龍睇 究竟發生咩事？

與英國主島僅一海之隔、毗連英國北愛地區的獨立國家愛爾蘭(Ireland)，也是不少港人移民考慮的落腳點。愛爾蘭首都都柏林(Dublin)近日出現「排超長龍」睇樓奇景，但與香港排隊睇樓買樓不同，排隊民眾只是想睇一個租盤而已！據報有人排了個幾鐘都未入到屋，只好放棄。事件成為愛爾蘭及英國的熱話，究竟發生何事，令民眾如此渴求該租盤？

移民愛爾蘭的好處包括語言、社會制度及生活文化等與英國相近、毋須持有BNO資格，以及愛爾蘭是歐盟成員國等。

毗連英國 愛爾蘭租盤極缺

當地周二出現的房屋熱話，發生在都柏林，市內St Brendans路於晚上8時半，突見有逾100人排隊，等睇一間月租1,850歐元(約14,750港元)的3房住宅。人龍愈排愈長，據報在30分鐘後，已有多50人排隊。有份排隊並拍下人龍盛況的民眾Conor Finn在Twitter發文，稱他排了一個鐘後決定放棄，因睇樓人龍幾乎沒有郁過，認為輪到他睇的機會不大。他9時半離開時，龍尾仍有人加入跟隊。

該租盤難道是超值「筍盤」？是租金抵到爛，抑或裝修和設備驚為天人？該租盤「成村人」來睇的原因，其實是供求問題的老生常談。英國《每日郵報》解畫稱，原來愛爾蘭於2000年代「在錯的地方建了太多樓」(built too many homes in the wrong places)，之後供應就一直跌，而新冠肺炎疫情亦影響建屋進度。

愛爾蘭樓市 全國租盤跌至約700個

另一因素是當地低企業稅環境，吸引外國科企及藥廠進駐，進一步拉高需求，並令樓價及租金上升；投奔愛爾蘭的烏克蘭人及其他國家難民人數增加，亦是原因之一。

據報愛爾蘭於2009年市場上有23,400個住宅租盤，都柏林佔了近8,000個，其他地區則有15,500個；然而今年8月，都柏林的租盤銳減至少於300個，其他地區亦只得424個。有當地民眾批評政府只顧幫助外國人，未有盡力照顧國民需要。

