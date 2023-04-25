毛骨悚然｜英夜歸女遭性侵　CCTV揭獸男尾隨伺機犯案(有片)

英國英格蘭Somerset一名25歲夜歸女子走路回家，在街上遭到一名陌生男子尾隨，並拖行至停車場性侵。警方公布當天案發之前的CCTV畫面，顯示該名受害人沿著人行道路急步行走，完全沒有察覺被人跟縱，只見一名男子緊跟在後，亦步亦趨緊隨在後，伺機犯案，影片無不令人毛骨悚然，藉此提醒市民應保持警愓。

綜合報道，案件發生在1月18日周六凌晨，該名女事主獨自走在Somerset城鎮Bridgwater街上正在回家，途中遭尾隨的27歲男子Alin-Vasile Iercosan從街道拖走，並在停車場被性侵。

英國警方性犯罪專責調查小組人員Hadley Rides表示，Iercosan當日在街道上守株待兔，故意跟蹤並襲擊一名落單女子，由於警方有壓倒性的證據，Iercosan很快就承認犯罪，但他同時指出，若非受害人的勇敢與決心協助調查，形容「該名男子現在仍不會離開我們的街道。」他說，受害女子遠比罪犯來得更堅強，Iercosan則在犯案後試圖逃出國，躲避司法審判。