毛骨悚然｜英夜歸女遭性侵　CCTV揭獸男尾隨伺機犯案(有片)

英國英格蘭Somerset一名25歲夜歸女子走路回家，在街上遭到一名陌生男子尾隨，並拖行至停車場性侵。警方公布當天案發之前的CCTV畫面，顯示該名受害人沿著人行道路急步行走，完全沒有察覺被人跟縱，只見一名男子緊跟在後，亦步亦趨緊隨在後，伺機犯案，影片無不令人毛骨悚然，藉此提醒市民應保持警愓。
綜合報道，案件發生在1月18日周六凌晨，該名女事主獨自走在Somerset城鎮Bridgwater街上正在回家，途中遭尾隨的27歲男子Alin-Vasile Iercosan從街道拖走，並在停車場被性侵。
英國警方性犯罪專責調查小組人員Hadley Rides表示，Iercosan當日在街道上守株待兔，故意跟蹤並襲擊一名落單女子，由於警方有壓倒性的證據，Iercosan很快就承認犯罪，但他同時指出，若非受害人的勇敢與決心協助調查，形容「該名男子現在仍不會離開我們的街道。」他說，受害女子遠比罪犯來得更堅強，Iercosan則在犯案後試圖逃出國，躲避司法審判。
犯人被判逾7年監禁 網民建議將刑罰增至至少15年
案件於上周五(21日)在湯頓皇家法院進行審訊，受害人亦在性暴力顧問的陪伴下親身出庭陳述，她說：「在你(Iercosan)掠奪我的一切之後，我今天在這裡試圖重新取得一些控制權。我祈求今天能帶給我一些了結。」Iercosan最終被判處7年1個月有期徒刑。不少網民都留言批評這犯人可惡，指7年的監禁不足以彌補女受害人的一生，亦有網民認為，應提高刑罰至至少監禁15年。
Alin-Vasile Iercosan, 27, of #Bridgwater, was jailed on Fri 21 Apr, after admitting raping a woman in the town.— Avon and Somerset Police (@ASPolice) April 21, 2023
He was caught on CCTV following her - a stranger to him - before the attack on Sat 18 Jan. He was jailed for seven years & one month.
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