氣球爆炸燒傷尼泊爾副總理　驚險畫面曝光(有片)

尼泊爾副總理Bishnu Prasad Paudel日前到博卡拉市協助宣傳旅遊博覽會，在台上準備要發放彩色的氣球時，氣球突然爆炸起火，帕德爾和博卡拉市長Dhanraj Acharya都被燒傷，驚險畫面網上流傳。 綜合報道，事發於上周六(15日)，當時Paudel和Acharya出席活動，一起在台上從工作人員手上接過約100個氣球，詎料氣球突然爆炸，二人瞬間被火球撲面，隨即轉身走開，其他人見爆炸亦忙去閃避。

當局相信台上蠟燭導致氣球爆炸 事故導致Paudel頭部和手部燒傷，Acharya則是臉部被灼燒，兩人都由升機送往到加德滿都一間醫院進行治療，所幸已經沒有大礙。當局事後調查發現，氣球之所以爆炸，是因為典禮上正在燃燒的蠟燭所致。

報道雖然未有提及汽球使用甚麼氣體，但現時比空氣輕、用作氣球充氣的氣體一般為氫氣或氦氣。氫氣是一種高度易燃的物質，時有發生意外，因此，現時大部分都改用無毒且不易燃的惰性氣體氦氣。

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Deputy PM and Finance Minister Bishnu Prasad Paudel and Pokhara City Mayor Dhanraj Acharya were injured after a balloon burst due to flames.The incident occurred during the inauguration of Pokhara Visit Year 2025 on Saturday,Feb 15.#pokharavisityear #nepal pic.twitter.com/Ia7ZjzQaRq — Ankit Singh Yadav (@ankit_everest) February 15, 2025