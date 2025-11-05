水族館威脅或將白鯨安樂死露曙光　加國首個鯨豚庇護所火速獲批(有片)

加拿大安大略省知名的「海洋樂園」(Marineland)早前遭漁業部長拒絕批准將園內白鯨運往中國後，威脅聯邦政府倘再不提供資助，將被迫對館內30條白鯨進行安樂死，引起公眾譁然，事件近日終露曙光，地方政府批准了一項民間打造鯨豚庇護所的租約，若資金籌措順利，庇護所明年夏天就能準備接收海洋住客。

綜合報道，10月下旬，加拿大新斯科細亞省(Nova Scotia)政府批准了一項為期20年的租賃計畫，將該省東海岸超過80公頃的土地和海域，租給一個希望建立北美第一個鯨豚庇護所的團體。美國非營利組織「鯨豚庇護所計畫」(Whale Sanctuary Project)表示，再等3年多後，審查通過的消息為開工和募集完成計畫所需資金清出了一條路。過去3年多，新斯科細亞省政府要求非營利組織須先取得附近可能受到影響的地主同意，才能租賃這片土地與海域，這讓計畫變得遙不可及，但省政府取消了這項要求。省長Tim Houston於22日表示：「我們需要實際點……我們認為計畫是時候前進了。」時間剛於「海洋樂園」發出威脅將白鯨安樂死之後，因此被視為今次政府放行的助攻。