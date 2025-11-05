水族館威脅或將白鯨安樂死露曙光　加國首個鯨豚庇護所火速獲批(有片)

加拿大安大略省知名的「海洋樂園」(Marineland)早前遭漁業部長拒絕批准將園內白鯨運往中國後，威脅聯邦政府倘再不提供資助，將被迫對館內30條白鯨進行安樂死，引起公眾譁然，事件近日終露曙光，地方政府批准了一項民間打造鯨豚庇護所的租約，若資金籌措順利，庇護所明年夏天就能準備接收海洋住客。
綜合報道，10月下旬，加拿大新斯科細亞省(Nova Scotia)政府批准了一項為期20年的租賃計畫，將該省東海岸超過80公頃的土地和海域，租給一個希望建立北美第一個鯨豚庇護所的團體。美國非營利組織「鯨豚庇護所計畫」(Whale Sanctuary Project)表示，再等3年多後，審查通過的消息為開工和募集完成計畫所需資金清出了一條路。過去3年多，新斯科細亞省政府要求非營利組織須先取得附近可能受到影響的地主同意，才能租賃這片土地與海域，這讓計畫變得遙不可及，但省政府取消了這項要求。省長Tim Houston於22日表示：「我們需要實際點……我們認為計畫是時候前進了。」時間剛於「海洋樂園」發出威脅將白鯨安樂死之後，因此被視為今次政府放行的助攻。
據指庇護所選址曾受採礦污染
鯨豚庇護所計畫5年前就提出，當時預計可照顧8到10隻從水族館退役的海洋哺乳動物，鯨豚庇護所行政總裁Charles Vinick表示，省政府核准租約是重要的一步，他們正在準備著手購買毗鄰租賃地的12公頃私有地，儘管準備好購買土地的資金，完成整個計畫還需要再募款1,500萬美元，而計畫的時間表，將取決於資金狀況。儘管所有人都認為，新斯科細亞省的鯨豚庇護所將會接收海洋樂園的白鯨，不過「海洋樂園」曾表示，該庇護所的預定地過去曾因開採金礦而受到污染，並不適合白鯨居住，最後到底會有多少白鯨能夠住進新斯科細亞省的鯨豚庇護所，仍不得而知。
