沈可婷案｜歷經6年「蚊車黨8死案」 被告沈可婷終獲判無罪 步出法庭笑了

馬來西亞在2017年曾發生一起轟動全國的「蚊車黨8死案」，一名華裔女子沈可婷在某個深夜開車經過一處山路時，在轉彎處撞上一群騎着改裝單車的「蚊車黨」，造成8死的悲劇。原本由於沈可婷是在沒有超速、沒有違反任何的交通規則的情況下肇事，所以曾兩次遭判無罪釋放；然而去年4月檢方再度上訴，高等法院宣判沈可婷6年監禁、罰款6000令吉（約1.1萬港元）並吊銷駕照3年。不過如今案情逆轉再逆轉，法官11日再度推翻判決，宣布沈可婷上訴成功，罪名不成立當庭釋放。

「蚊車黨8死案」發生時沈可婷才僅僅22歲，她駕車經過新山內環公路時碰上30多名「蚊車黨」正在山路上競速，她在轉彎時閃避不及迎面撞上，造成8死8傷；而這起事件也被稱為「蚊車黨8死案」，當年在馬來西亞引起熱烈討論，因為當時有許多年輕人流行改裝單車，不僅將煞車器拆除，還把坐墊的高度調整成與車頭平行，種種的舉動只為了可以在騎腳踏車的時候，讓身體呈現完全趴下的姿勢。而「蚊車黨」經常成群結隊地出現在山路競速，相當危險，因此當時輿論反而是偏向支持沈可婷，認為那些危險騎單車的年輕人根本不值得同情。

而歷經了幾度雙方的上訴之後，11日上訴庭作出最終裁決，法官哈達麗雅陳表示，此案的訴狀存在缺陷，不能因為沈可婷撞死人就無視蚊車黨的危險駕車行為，因此宣判沈可婷魯莽、危險駕駛導致他人死亡的罪名不成立，將她當庭釋放，且全案不得再上訴。

根據《光明日報》報道，沈可婷在宣判後的記者會上首度對媒體發言，她一一唸出死者的姓名，向他們的父母表示同情。沈可婷用顫抖的聲音說，自己的行為造成他人死亡，但她真的無意造成車禍的發生。

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