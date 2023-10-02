沖繩居酒屋貼「禁外國人入店」告示 旅遊部門介入 店方仍拒移除

疫後報復式旅遊熾熱，日本迎來大批外國遊客，然而沖繩縣那霸市一間居酒屋卻在門外張貼以英文書寫「僅限日本人」、「不讓外國人入內」的告示，引發熱議。
該告示以英文寫著「僅限日本人，抱歉Japanese Only (sorry)」，「我們不容許外國消費者進入我們的酒吧(We don’t allow customers from overseas to enter our bar.)」也以日英雙語說明原因：「因為店員只會說日語。」
顧客被拒諸門外 稱「很傷心」
《沖繩時報》報道，有民眾在社交網發文，指自己約一年前被拒諸門外，形容「很傷心」。對此居酒屋進一步解釋，用餐區只有一名店員服務顧客，廚房也只有一人工作，且都不會說英語，沒時間好好招待客人，「並沒歧視外國人意圖」。
根據日本《消除不同形式種族歧視法》，不得以國籍為由拒絕消費者入店。1999年，靜岡一間珠寶店將外國人拒諸門外，被地方法院裁定違法，須向涉及的外國人賠償損失。
民間組織舉報
報道指，沖繩一個民間組織的成員偶爾看到那霸市該間居酒屋門外的告示，便通報市政府及沖繩旅遊局。組織成員稱，不知道外國人看到這樣的告示後會受到何等傷害，他們希望與政府單位私下處理，而不想把事情在網上曝光。
那霸市旅遊部門接獲通報後，今年8月派員前往該居酒屋要求將告示移除，強調目前遊客增多，食店不應如此作為。可是，店方並沒積極回應，對此旅遊部門表示沒權力強制他們移除。
記者採訪 店方才「低頭」
及至9月，《沖繩時報》記者到該店了解，店方才同意將告示移除，稱「文字表達上犯了錯」，並呼籲政府推廣居酒屋文化，不應只著重吸引外國遊客。報道指，沖繩縣一項反歧視法規今年4月已生效，要求商家以行動消除歧視，有律師對該法規能打擊歧視的成效存疑，指出當局須加強宣傳，以提高民眾反歧視意識。