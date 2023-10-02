沖繩居酒屋貼「禁外國人入店」告示 旅遊部門介入 店方仍拒移除

沖繩縣那霸市一間居酒屋在門外張貼以英文書寫「僅限日本人」、「不讓外國人入內」的告示，引發熱議。(互聯網)

疫後報復式旅遊熾熱，日本迎來大批外國遊客，然而沖繩縣那霸市一間居酒屋卻在門外張貼以英文書寫「僅限日本人」、「不讓外國人入內」的告示，引發熱議。

該告示以英文寫著「僅限日本人，抱歉Japanese Only (sorry)」，「我們不容許外國消費者進入我們的酒吧(We don’t allow customers from overseas to enter our bar.)」也以日英雙語說明原因：「因為店員只會說日語。」

顧客被拒諸門外 稱「很傷心」

《沖繩時報》報道，有民眾在社交網發文，指自己約一年前被拒諸門外，形容「很傷心」。對此居酒屋進一步解釋，用餐區只有一名店員服務顧客，廚房也只有一人工作，且都不會說英語，沒時間好好招待客人，「並沒歧視外國人意圖」。

根據日本《消除不同形式種族歧視法》，不得以國籍為由拒絕消費者入店。1999年，靜岡一間珠寶店將外國人拒諸門外，被地方法院裁定違法，須向涉及的外國人賠償損失。