沖繩居酒屋貼「禁外國人入店」告示 旅遊部門介入 店方仍拒移除

疫後報復式旅遊熾熱,日本迎來大批外國遊客,然而沖繩縣那霸市一間居酒屋卻在門外張貼以英文書寫「僅限日本人」、「不讓外國人入內」的告示,引發熱議。

該告示以英文寫著「僅限日本人,抱歉Japanese Only (sorry)」,「我們不容許外國消費者進入我們的酒吧(We don’t allow customers from overseas to enter our bar.)」也以日英雙語說明原因:「因為店員只會說日語。」

顧客被拒諸門外 稱「很傷心」

《沖繩時報》報道,有民眾在社交網發文,指自己約一年前被拒諸門外,形容「很傷心」。對此居酒屋進一步解釋,用餐區只有一名店員服務顧客,廚房也只有一人工作,且都不會說英語,沒時間好好招待客人,「並沒歧視外國人意圖」。

根據日本《消除不同形式種族歧視法》,不得以國籍為由拒絕消費者入店。1999年,靜岡一間珠寶店將外國人拒諸門外,被地方法院裁定違法,須向涉及的外國人賠償損失。