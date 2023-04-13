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國際
2023-04-13 04:30:47
日報

沙塵暴襲日韓 福岡灰濛濛 東京16年來首現4月黃沙

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福岡 沙塵暴

福岡昨被沙塵籠罩。(路透社)

吹襲中國北京等地的沙塵暴東移，昨吹至日本北海道和九州地區，全國有最少23個縣觀測到沙塵暴，九州北部的福岡市首次觀測到黃沙，市內一片灰濛濛。預料這股沙塵暴會持續到今日，並擴至關東地區，東京將出現16年來首次的4月黃沙，到日本自駕遊要小心。南韓昨日全國亦發布沙塵預警，各地可吸入顆粒物(PM10)濃度為「很差」，濟州機場能見度頗低，首爾上空被沙塵籠罩。

北京 沙塵暴

北京居民周二戴上潛水鏡和口罩出街。(美聯社)

日本氣象廳稱，中國沙漠區域上空低氣壓周日形成並捲起沙塵，受西北風影響，昨黃沙吹至日本境內。福岡市、鹿兒島和名古屋等能見度為8公里，即隱約能看到遠處景色；佐賀及山口縣為9公里、廣島縣約12公里，島根縣的松江市能見度甚至僅5公里。若能見度不足5公里，可能會影響交通，氣象廳提醒民眾注意。另外，日本放送協會(NHK)指，若東京在4月觀測到黃沙，將是自2007年後16年來首次。東京對上一次觀測到黃沙是2021年5月。

沙塵暴除了帶來黃沙，還夾雜污染物。NHK指黃沙因沾黏空氣中各種污染物變黑，當中亦有花粉，皮膚沾上或現過敏，也會刺激呼吸道，而花粉和空氣污染物質同時吸進體內，會令過敏症狀更嚴重。因此大眾應盡量減少外出，外出回家也要趕快梳洗換衣服。

濟州 濟州機場 沙塵暴

濟州機場。 (互聯網)

首爾 沙塵暴

從飛機上看，首爾上空沙塵瀰漫。(互聯網)

首爾民眾：喉嚨痛

南韓各地的空氣污染水平超標，首爾天空變得朦朧，遠處的建築物模糊不清，民眾為免吸入沙塵都戴上口罩。一名六十多歲男子稱，眼睛不舒服、喉嚨痛，除了戴口罩，也減少外出。部分地區更禁止學校進行戶外活動。

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