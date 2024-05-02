沙特女健身教練判監11年 被指犯「恐怖主義」罪行

沙特阿拉伯29歲女健身教練Manahel al-Otaibi於秘密審訊下遭判監禁11年，疑是在社交網發表爭取女性權利的言論，以及穿衣不雅。國際特赦組織稱，沙特近日回覆聯合國人權辦事處查詢，稱al-Otaibi觸犯了「恐怖主義」罪行，並已於1月判刑，未有詳細解釋。國際特赦在網上發起聯署行動，促請沙特政府放人。
報道指，al-Otaibi被控非犯使用互聯網，發放干犯恐怖主義的新聞、述說、虛假或懷有惡意的謠言。據悉，沙特王儲穆罕默德於2017年獲封為王儲，推行社會和經濟改革的初期，al-Otaibi是有關改革支持者。她兩年後接受德國傳媒訪問時，還稱感到在穿衣和表達意見上享有自由，這是因為王儲的改革。
沙特異見分子｜發表反男性監護人制度意見
al-Otaibi於2022年11月被捕，當時沙特正大力遏止網上異見行為，她初時被控違反《反網絡罪行法」，包括反對與女性有關的法律，例如男性監護人制度和規定女性戴頭巾法例，在社交網帖文加上反對這些法例的標籤，還上載穿著不雅衣服的照片和片段，以及於分享平台Snapchat發布無穿罩袍到店舖的圖片。根據沙特的男性監護人制度，女性的父親、兄弟和丈夫有權在婚姻、離婚和子女問題上作出決定。穆罕默德任王儲後，鬆綁部分男性監護人制度限制，例如女性可以駕駛汽車、取得護照，以及獨自外遊，也可以登記出生和死亡；雖然女性在改革下可提出離婚，但女性要離婚仍較男性困難。另外，沙特2019年也放寬外國婦女的穿衣規定，但人權分子稱沙特女性仍要面對諸多限制。
al-Otaibi的姊妹Fawzia也面對類似指控，但收到傳票後逃離沙特。於被捕後3個月，al-Otaibi的案件轉介到審訊恐怖主義罪行的特別罪行法庭，人權組織指該法庭是用來起訴和平表達的異見分子，作出不公平的審訊，刑罰也嚴苛。