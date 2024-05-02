沙特女健身教練判監11年 被指犯「恐怖主義」罪行

29歲女健身教練Manahel al-Otaibi被指因穿衣不雅，在網上發表爭取女權言論而遭判監11年。(互聯網)

沙特阿拉伯29歲女健身教練Manahel al-Otaibi於秘密審訊下遭判監禁11年，疑是在社交網發表爭取女性權利的言論，以及穿衣不雅。國際特赦組織稱，沙特近日回覆聯合國人權辦事處查詢，稱al-Otaibi觸犯了「恐怖主義」罪行，並已於1月判刑，未有詳細解釋。國際特赦在網上發起聯署行動，促請沙特政府放人。

報道指，al-Otaibi被控非犯使用互聯網，發放干犯恐怖主義的新聞、述說、虛假或懷有惡意的謠言。據悉，沙特王儲穆罕默德於2017年獲封為王儲，推行社會和經濟改革的初期，al-Otaibi是有關改革支持者。她兩年後接受德國傳媒訪問時，還稱感到在穿衣和表達意見上享有自由，這是因為王儲的改革。