沙特異見人士之弟遭按反恐法判死　兄：他發了5條反腐敗tweets後被捕

沙特異見人士之弟遭按反恐法判死 兄：他發了5條政評tweets後被捕

記者彭巧蓁／綜合報道

一名54 歲的沙特阿拉伯退休教師穆罕默德·加姆迪(Muhammad al-Ghamdi) ，因為在社交平台上發布批評腐敗和侵犯人權行為的訊息後遭法院判處死刑，引發人權組織關注。

兄長現正流亡英國

據《CNN》報道，加姆迪的兄弟賽義德·本·納賽爾·加姆迪(Saeed bin Nasser al-Ghamdi) 作為著名沙特伊斯蘭學者和異見人士，現正於英國流亡。他上周在社交平台X上表示，其弟在發布5條批評當局的tweets後被捕。

據非營利組織「人權觀察」（Human Rights Watch）稱，穆罕默德去年被捕，且幾乎沒有機會會見律師。之後他被以沙特阿拉伯反恐法第30條「以損害宗教的方式描述國王或王儲」、第34 條「支持恐怖分子意識形態」、第43 條「與恐怖分子實體溝通」、第44 條「發布虛假新聞，意圖實施恐怖犯罪」等罪名起訴，法院判處他死刑。