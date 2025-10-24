法國前總統入獄即傳被霸凌　遭直播電筒照囚室及恐嚇(有片)

涉嫌非法接受競選資助而被判監的法國前總統薩爾科齊周二(21日)入獄服刑。但消息指，他剛入獄就遭到獄友用電筒照囚室、嘲弄，以及威脅要為利比亞前領導人卡達菲報仇等霸凌，部分過程甚至被直播上網。

薩爾科齊因涉嫌非法接受利比亞前領導人卡達菲提供的競選資助，今年9月25日被巴黎刑事法庭判處5年監禁。綜合報道，薩爾科齊21日被關進巴黎拉桑特監獄，但入獄不到一天就傳出他遭獄友霸凌的消息。網上流傳影片顯示，在關押薩爾科齊的監獄，有囚犯用電筒照射薩爾科齊囚室大喊：「我們要為卡達菲報仇！」、「薩爾科齊，他就在那，在那棟獨立牢房……他剛到，他關押期間會過得很煎熬。」