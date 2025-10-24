法國前總統入獄即傳被霸凌　遭直播電筒照囚室及恐嚇(有片)

涉嫌非法接受競選資助而被判監的法國前總統薩爾科齊周二(21日)入獄服刑。但消息指，他剛入獄就遭到獄友用電筒照囚室、嘲弄，以及威脅要為利比亞前領導人卡達菲報仇等霸凌，部分過程甚至被直播上網。
薩爾科齊因涉嫌非法接受利比亞前領導人卡達菲提供的競選資助，今年9月25日被巴黎刑事法庭判處5年監禁。綜合報道，薩爾科齊21日被關進巴黎拉桑特監獄，但入獄不到一天就傳出他遭獄友霸凌的消息。網上流傳影片顯示，在關押薩爾科齊的監獄，有囚犯用電筒照射薩爾科齊囚室大喊：「我們要為卡達菲報仇！」、「薩爾科齊，他就在那，在那棟獨立牢房……他剛到，他關押期間會過得很煎熬。」
監獄3名囚犯被問訊 沒收2手機
巴黎檢察官辦公室回覆《路透社》查詢指，拉桑特監獄監獄長22日向巴黎檢察院通報，流傳影片證實是由一名囚犯拍攝，影片中，他在薩爾科齊抵達監獄時發出了威脅。事發後，有3名囚犯被問訊，同時在監獄內的搜查過程中收繳2部手機。法國內政部亦證實，薩爾科齊服刑期間將配備2名安保人員，駐守在薩爾科齊隔壁牢房，為其提供近身保護。不過，法國監獄長行業代表受訪時則說，監獄內出現囚犯的「保鏢」，是對他職業的「侮辱」，坦言從業25年來，從未見過。
