法國加入爭奪稀土 與烏簽礦產協議 美拒安全保障

美國與俄羅斯修好打破俄烏戰爭膠著局面，為爭取在和談上獲美方支持，烏克蘭以稀土資源利誘美國總統特朗普，雙方預料周五簽署開發礦產協議。不過，特朗普表明不會在協議承諾向烏克蘭提供安全保障，也呼籲烏克蘭死心不要期望加入北約。美烏簽協議前夕，法國周四突稱數月前已開始與烏方商談開發稀土，這表示美方不是唯一參與者。

特朗普周三召開第二任期首個內閣會議，確認烏克蘭總統澤連斯基周五將到訪白宮並簽署兩國的礦產協議，並稱讚這是「非常重要的協議」。澤連斯基周三在基輔召開記者會稱，美烏已達成一項經濟協議的框架，但只屬「初步」，當中無包括烏克蘭認為十分重要的美國安全保障。他期望周五到訪白宮與特朗普進行廣泛討論，烏克蘭需要先了解美國對繼續向烏提供軍援的立場。他會向特朗普強調安全保障的重要，以確保俄羅斯不能摧毀其他國家人民的生命。有白宮官員表明，澤連斯基周五與特朗普會面的前提是他接受協議。