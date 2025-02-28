法國加入爭奪稀土 與烏簽礦產協議 美拒安全保障

美國與俄羅斯修好打破俄烏戰爭膠著局面，為爭取在和談上獲美方支持，烏克蘭以稀土資源利誘美國總統特朗普，雙方預料周五簽署開發礦產協議。不過，特朗普表明不會在協議承諾向烏克蘭提供安全保障，也呼籲烏克蘭死心不要期望加入北約。美烏簽協議前夕，法國周四突稱數月前已開始與烏方商談開發稀土，這表示美方不是唯一參與者。
特朗普周三召開第二任期首個內閣會議，確認烏克蘭總統澤連斯基周五將到訪白宮並簽署兩國的礦產協議，並稱讚這是「非常重要的協議」。澤連斯基周三在基輔召開記者會稱，美烏已達成一項經濟協議的框架，但只屬「初步」，當中無包括烏克蘭認為十分重要的美國安全保障。他期望周五到訪白宮與特朗普進行廣泛討論，烏克蘭需要先了解美國對繼續向烏提供軍援的立場。他會向特朗普強調安全保障的重要，以確保俄羅斯不能摧毀其他國家人民的生命。有白宮官員表明，澤連斯基周五與特朗普會面的前提是他接受協議。
籲烏克蘭「不要想加入北約」
特朗普在上述內閣會議的宣布中，拒絕為烏方提供安全承諾，指應該由歐洲做。他補充說，美國在那裡開採礦產相當於「自動保證安全，因為當我們在那裡時，沒有人會生事滋擾我們的人」。特朗普又坦率地說，烏克蘭不要想加入北約，他拒絕說明會要求俄烏作甚麼讓步，但稱「北約，你可以忘記它。我認為這可能是整件事的起源」。報道指，美烏礦物協議會要求烏克蘭將部分礦產資源收益，撥入與美國共同持有的基金。但除了美國，法國也看中烏國稀土資源，國防部長勒科爾尼周四受訪時稱，他們的國防工業也需要稀土，尋求分散從不同國家輸入。他指，按總統馬克龍要求，去年10月已開始與烏克蘭商談。他指法國可能向烏方購入，而非作為軍事援助的補償。此話似乎針對美國，特朗普一直說要從礦產協議取回提供給烏的金錢援助。
美俄高層土耳其第二輪會談
特朗普渴望兌現其競選承諾，快速結束俄烏戰爭。繼早前在沙特阿拉伯首次會談後，美俄高層周四在美駐土耳其領事館閉門會談。報道指，雙方討論恢復在對方首都的大使館運作。俄總統普京昨向俄羅斯聯邦安全局發表講話時，提及美俄的初步接觸讓人有理由抱持希望。