法國大選｜馬克龍催票：免出現如英國脫歐特朗普當選震撼結果

法國總統大選第二輪投票展開，將決定親歐盟、中間派的馬克龍(Emmanuel Macron)能否連任，其唯一對手為極右候選人馬琳勒龐(Marine Le Pen)。法國海外屬土昨已投票，投下第一票的是位於加拿大對開小島聖皮埃爾和密克隆的一名90歲男居民，而法國本土投票則今日舉行，香港時間明日凌晨將有結果。外界預料投票率較低，馬克龍呼籲選民踴躍投票，避免極右翼上台，出現英國脫離歐盟或特朗普當選美國總統的震撼結果，「想想英國民眾在脫歐前數小時或美國民眾在特朗普當選前所說的話：『我不打算投票，意義何在？』他們翌日起身時暈頭轉向。假如你想避免難以置信的結果……要自己做選擇。」選前民調顯示，馬克龍領先最少10個百分點，但有三成選民仍未有決定，另有民調指不少人打算投白票或留在家裡，馬琳勒龐仍有機會爆冷勝出。輿論認為若她當選法國總統將是政壇大地震。

「他有錯但勝任」 在北部城市杜埃兩周前的首輪投票中，馬琳勒龐得票較馬克龍多，69歲退休人士Andrée Loeuillet稱，如首輪般她投票給馬克龍，「他雖然有犯錯，但也有勝任。我們正經歷艱辛時刻，由他繼續執政較好」。5年前大選，也是44歲的馬克龍與53歲的馬琳勒龐之爭，他指若馬琳勒龐當選將挑起「內戰」，並呼籲各派民主人士投票給他。馬琳勒龐競選政綱之一是禁止伊斯蘭教信眾在公眾場合戴頭巾惹來爭議。

「馬克龍無幫助中產」 馬琳勒龐聚焦法國民眾生活費不斷上升，並針對馬克龍的粗魯式管治，展示精英階層蔑視普通民眾。她上周四拉票時說，「周日的問題很簡單：要馬克龍定要法國」。在較早投票的小鎮蘇耶，56歲公務員Pascal Pauloin支持馬琳勒龐，他對馬克龍的施政感失望，「馬克龍無幫助中產，貧富懸殊愈來愈大」。