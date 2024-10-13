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國際
2024-10-13 15:43:00

法媒：Celine Dion巴黎奧運開幕式獻唱「咪嘴」(有片)

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法媒：Celine Dion巴黎奧運開幕式獻唱「咪嘴」。(資料圖片)

法媒：Celine Dion巴黎奧運開幕式獻唱「咪嘴」。(資料圖片)

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巴黎奧運開幕式中，56歲加拿大天后Celine Dion壓軸獻唱，靚聲震撼全球。然兩個月過去，法國有傳媒踢爆，多位音樂界專業人士分析認為，Celine Dion在奧運開幕的演唱無疑是重播彩排，技術上前後者的內容很難一致。國際奧委會(IOC)拒絕回應相關報道。

法媒《解放報》(Libération)以「Celine Dion在奧運開幕式上咪嘴？」為題報道，鋼琴作曲家Etienne Guéreau周五(11)表示，Celine727日奧運開幕演唱，電視播放的是經過修正的重播。不願透露身分的音效師指出，當天演出和彩排完全一致，直指是「百分之百是重播」。

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巴黎奧運開幕式中，56歲加拿大天后Celine Dion壓軸獻唱，靚聲震撼全球。(資料圖片) 巴黎奧運開幕式中，56歲加拿大天后Celine Dion壓軸獻唱，靚聲震撼全球。(資料圖片) 巴黎奧運開幕式中，56歲加拿大天后Celine Dion壓軸獻唱，靚聲震撼全球。(資料圖片)

報道引述工作者：演出和彩排內容一致幾乎不可能

許多專業工作者向《解放報》指出，演出和彩排內容一致，技術上幾乎不可能存在，一首歌曲在不同現場表演，每個版本必然存在差異。相關報道引起輿論譁然。奧委會拒絕回應。

Celine與其經紀公司對被指「咪嘴」報道不予置評。Celine在新聞曝光前一日(10)於社交平台宣布，當日獻唱《Hymne à l'amour》的片段已在YouTube和所有川流平台播放，讓大家觀賞重溫。

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