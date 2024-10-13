法媒：Celine Dion巴黎奧運開幕式獻唱「咪嘴」(有片)

巴黎奧運開幕式中，56歲加拿大天后Celine Dion壓軸獻唱，靚聲震撼全球。然兩個月過去，法國有傳媒踢爆，多位音樂界專業人士分析認為，Celine Dion在奧運開幕的演唱無疑是重播彩排，技術上前後者的內容很難一致。國際奧委會(IOC)拒絕回應相關報道。

法媒《解放報》(Libération)以「Celine Dion在奧運開幕式上咪嘴？」為題報道，鋼琴作曲家Etienne Guéreau周五(11日)表示，Celine在7月27日奧運開幕演唱，電視播放的是經過修正的重播。不願透露身分的音效師指出，當天演出和彩排完全一致，直指是「百分之百是重播」。