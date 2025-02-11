泡菜之爭！南韓情報機關：問泡菜起源 DeepSeek中韓文答案不同

泡菜起源，曾引起中國與南韓網民激烈爭議，至今南韓國家情報院(NIS)指控，中國人工智能(AI)聊天機械人DeepSeek「過度」蒐集用戶個人資料，並利用所有輸入資料進行自我訓練。該程式針對韓式泡菜「kimchi」起源的回答，也令人質疑。

南韓國情院： DeepSeek 聊天紀錄可轉移

路透社報道，國情院發布聲明表示，上周已正式通知南韓政府機構，敦促他們對DeepSeek採取安全預防措施，並指「與其他生成式AI不同之處在於，DeepSeek的聊天紀錄已證實可轉移(至他處)，它具備蒐集鍵盤輸入模式的功能。此功能可用來辨識個人身份，並將資料發送至包括volceapplog.com在內的中國企業伺服器」。