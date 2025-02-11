熱門搜尋:
情人節2025 富豪雪糕車 大S離世 DeepSeek 新店關注組 朗天峰 行山路線 網上熱話 二手樓 自助餐優惠 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-02-11 13:22:16

泡菜之爭！南韓情報機關：問泡菜起源 DeepSeek中韓文答案不同

分享：
中國研發的AI聊天機械人DeepSeek。(資料圖片)

中國研發的AI聊天機械人DeepSeek。(資料圖片)

adblk5

泡菜起源，曾引起中國與南韓網民激烈爭議，至今南韓國家情報院(NIS)指控，中國人工智能(AI)聊天機械人DeepSeek「過度」蒐集用戶個人資料，並利用所有輸入資料進行自我訓練。該程式針對韓式泡菜「kimchi」起源的回答，也令人質疑。

南韓國情院：DeepSeek聊天紀錄可轉移

路透社報道，國情院發布聲明表示，上周已正式通知南韓政府機構，敦促他們對DeepSeek採取安全預防措施，並指「與其他生成式AI不同之處在於，DeepSeek的聊天紀錄已證實可轉移(至他處)，它具備蒐集鍵盤輸入模式的功能。此功能可用來辨識個人身份，並將資料發送至包括volceapplog.com在內的中國企業伺服器」。

adblk6

DeepSeek廣告商可不受限制地存取用戶個資

南韓部分政府機構已基於安全考慮，禁用DeepSeek，加入澳洲等國家對DeepSeek提出警告或施加限制的行列。國情院指，DeepSeek容許廣告商不受限制地存取用戶個人資料，並把南韓用戶資料存在中國伺服器內。根據中國相關法律，北京政府有權要求存取這些資料。

泡菜起源，曾引起中國與南韓網民激烈爭議。(資料圖片) 南韓國家情報院(NIS)指控，DeepSeek「過度」蒐集用戶個人資料，並利用所有輸入資料進行自我訓練。(資料圖片) 泡菜是韓國引以為傲的國民主食之一。(資料圖片) 圖為北京一間超市提供的泡菜。(資料圖片)

DeepSeek的智慧型走位

國情院並指，DeepSeek在不同語言環境下，可能對敏感問題提出截然不同的回答。其中一例就是詢問韓式泡菜「kimchi」起源時，若以韓文詢問「kimchi」的起源，DeepSeek回答這是韓國食品，但若改用中文詢問，DeepSeek則回答這種食品源於中國。根據路透社驗證，以不同語言詢問DeepSeek，得到的答案確有不同。

提升腸道健康超級食物，包括泡菜、薑、黑蒜頭等（am730製圖） 提升腸道健康超級食物，包括泡菜、薑、黑蒜頭、可可等（am730製圖） 提升腸道健康超級食物，包括泡菜、薑、黑蒜頭、燕麥等（am730製圖） 提升腸道健康超級食物，包括泡菜、薑、黑蒜頭、燕麥等（am730製圖） 提升腸道健康超級食物，包括泡菜、薑、黑蒜頭、可可等（am730製圖） 提升腸道健康超級食物，包括泡菜、薑、黑蒜頭、可可等（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能