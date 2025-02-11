泡菜起源，曾引起中國與南韓網民激烈爭議，至今南韓國家情報院(NIS)指控，中國人工智能(AI)聊天機械人DeepSeek「過度」蒐集用戶個人資料，並利用所有輸入資料進行自我訓練。該程式針對韓式泡菜「kimchi」起源的回答，也令人質疑。
南韓國情院：DeepSeek聊天紀錄可轉移
路透社報道，國情院發布聲明表示，上周已正式通知南韓政府機構，敦促他們對DeepSeek採取安全預防措施，並指「與其他生成式AI不同之處在於，DeepSeek的聊天紀錄已證實可轉移(至他處)，它具備蒐集鍵盤輸入模式的功能。此功能可用來辨識個人身份，並將資料發送至包括volceapplog.com在內的中國企業伺服器」。
DeepSeek廣告商可不受限制地存取用戶個資
南韓部分政府機構已基於安全考慮，禁用DeepSeek，加入澳洲等國家對DeepSeek提出警告或施加限制的行列。國情院指，DeepSeek容許廣告商不受限制地存取用戶個人資料，並把南韓用戶資料存在中國伺服器內。根據中國相關法律，北京政府有權要求存取這些資料。
DeepSeek的智慧型走位
國情院並指，DeepSeek在不同語言環境下，可能對敏感問題提出截然不同的回答。其中一例就是詢問韓式泡菜「kimchi」起源時，若以韓文詢問「kimchi」的起源，DeepSeek回答這是韓國食品，但若改用中文詢問，DeepSeek則回答這種食品源於中國。根據路透社驗證，以不同語言詢問DeepSeek，得到的答案確有不同。