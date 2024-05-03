波音公司再有吹哨人突去世　感染「超級細菌」亡享年45歲

舉報波音737 MAX機型零件缺陷的前品質稽核員狄恩（Joshua Dean）4月30日因突發疾病去世，終年僅45歲。

據美媒《西雅圖時報》1日報道，狄恩是一名機械工程師，2019年開始在波音公司供應商勢必銳航空系統公司（Spirit AeroSystems）工作，他曾因新冠疫情被裁員，但於2021年5月重返勢必銳，擔任品質稽核員一職。他也是最早一批檢舉人指控，勢必銳公司高層忽視737 MAX機型製造過程中有缺陷。

因為呼吸困難就醫

他的姑姑帕森斯（Carol Parsons）在受訪時稱，迪恩的身體一直很好，生活方式也很健康。兩周多前，迪恩因為呼吸困難就醫並住院，在接受插管治療後患上了肺炎，隨後他的病情不斷惡化，被診斷出感染耐甲氧西林金黃葡萄球菌（MRSA），屬於「超級細菌」，最終不幸病逝。帕森斯稱，狄恩的經歷很殘酷，「令人心碎」。

勢必銳公司回應稱，狄恩的突然去世是「一個令人震驚的消息」。今年1月波音737 MAX客機發生艙門脫落事故，導致生產該型號機身的供應商勢必銳航空系統公司受到壓力。