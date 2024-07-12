波音又出事　美航180人客機起飛前爆胎冒煙起火(有片)

美國航空(American Airlines)一架波音737-800客機於當地時間10日原定於佛州坦帕國際機場起飛，前往亞利桑那州鳳凰城天港國際機場，未料飛機於跑道上滑行期間爆胎，輪胎冒出濃濃黑煙，被迫取消起飛，幸機上180名乘客和機組員都沒有受傷。

坦帕國際機場發言人Joshua Gillin指出，當地時間10日上午8時左右，緊急救援人員接獲輪胎爆胎並狂冒火光消息後趕赴現場，機上174名乘客和6名機組員隨後皆安全下機並被送往航廈，隨後被安排搭乘另架飛機。美國航空發言人表示，這架從坦帕飛往鳳凰城的航班因起飛前在跑道出現「機械問題」而延誤飛行，稱問題涉及波音737-800客機的輪胎。美國聯邦航空總署（FAA）已介入調查。