波音又出事　美航180人客機起飛前爆胎冒煙起火(有片)

美國航空(American Airlines)一架波音737-800客機於當地時間10日原定於佛州坦帕國際機場起飛，前往亞利桑那州鳳凰城天港國際機場，未料飛機於跑道上滑行期間爆胎，輪胎冒出濃濃黑煙，被迫取消起飛，幸機上180名乘客和機組員都沒有受傷。
坦帕國際機場發言人Joshua Gillin指出，當地時間10日上午8時左右，緊急救援人員接獲輪胎爆胎並狂冒火光消息後趕赴現場，機上174名乘客和6名機組員隨後皆安全下機並被送往航廈，隨後被安排搭乘另架飛機。美國航空發言人表示，這架從坦帕飛往鳳凰城的航班因起飛前在跑道出現「機械問題」而延誤飛行，稱問題涉及波音737-800客機的輪胎。美國聯邦航空總署（FAA）已介入調查。
波音客機近日接連發生事故
網上影片顯示，飛機在跑道上滑行期間，右側輪胎突然開始冒煙，部分殘骸還留在跑道上。飛機觀察員Steven Markovich說：「輪胎爆了，緊急！緊急！緊急！」飛機緊急停下，可見右邊輪胎起火，緊急車輛隨後迅速趕到現場，向起火輪胎射水，畫面險象環生。
波音客機近日發生事故頻率幾乎達到每日程度，8日，一架美國聯合航空波音757班機，從洛杉磯國際機場起飛時，起落架的一個輪胎竟脫落後消失；7日，韓國廉航「真航空」(Jin Air)一架波音737-800客機也因飛行途中機體出現異常轉降機場。