波音客機壞冷氣52度如焗爐 竟照樣準備起飛 乘客哀嚎︰小孩會死！

其中一名乘客Dominik Janssen表示當日他跟家人在土耳其度完假準備返回德國，「當我們一上機，立即察覺到機上有多熱」，妻子Nancy只好不斷為5個月大寶寶撥扇，來幫他降溫。

事發於6月6日，涉事航班為土耳其MGA航空(Mavi Gok Airlines)航空公司一架波音737-800客機，原定由土耳其安塔利亞(Antalya)飛往德國明斯特(Muenster)。據報客機不單冷氣壞掉，更在停機坪暴曬了差不多一小時，令艙內熱上加熱。

醫生挺身而出︰如果我們起飛 孩子們會沒命

他表示︰「孩子們(因太熱)愈叫愈大聲，每個人的水都喝完了。情況非常危險」，「一位父親和一位女士因子女的安危而怕得要命，恐慌蔓延至全機人」，擔心小朋友會中暑、脫水，甚至熱死。

據稱當時機組人員並未提供太多幫助，而更離譜的是，客機竟然準備繼續進行，徐徐駕向跑道。此時一位會說土耳其語的醫生挺身而出，向機組人員發出警告。Nancy憶述︰「他說如果我們現在起飛，孩子們就會沒命。」

客機最終才折返停機坪。Janssen對後續情況亦感不滿，指航空公司完全沒有提供任何幫助，也沒有給乘客發放飲用水。航空公司發聲明稱「乘客和機組人員的安全和福祉向來是其最優先考慮，承諾跟有關當局合作，防止同類事件再次發生。