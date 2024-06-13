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國際
2024-06-13 16:36:29

波音客機壞冷氣52度如焗爐 竟照樣準備起飛 乘客哀嚎︰小孩會死！

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乘客擔心子女會熱死。(互聯網)

乘客擔心子女會熱死。(互聯網)

一架波音客機日前在起飛前冷氣故障，艙內氣溫高達攝氏52度，乘客叫苦連天，但客機竟然照樣駛入跑道準備起飛！

事發於6月6日，涉事航班為土耳其MGA航空(Mavi Gok Airlines)航空公司一架波音737-800客機，原定由土耳其安塔利亞(Antalya)飛往德國明斯特(Muenster)。據報客機不單冷氣壞掉，更在停機坪暴曬了差不多一小時，令艙內熱上加熱。

其中一名乘客Dominik Janssen表示當日他跟家人在土耳其度完假準備返回德國，「當我們一上機，立即察覺到機上有多熱」，妻子Nancy只好不斷為5個月大寶寶撥扇，來幫他降溫。

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乘客不斷撥扇。(互聯網) 乘客大感不滿。(互聯網) 乘機最終折返停機坪。(互聯網) 乘客大感不滿。(互聯網) 乘客大感不滿。(互聯網)

醫生挺身而出︰如果我們起飛 孩子們會沒命

他表示︰「孩子們(因太熱)愈叫愈大聲，每個人的水都喝完了。情況非常危險」，「一位父親和一位女士因子女的安危而怕得要命，恐慌蔓延至全機人」，擔心小朋友會中暑、脫水，甚至熱死。

據稱當時機組人員並未提供太多幫助，而更離譜的是，客機竟然準備繼續進行，徐徐駕向跑道。此時一位會說土耳其語的醫生挺身而出，向機組人員發出警告。Nancy憶述︰「他說如果我們現在起飛，孩子們就會沒命。」

客機最終才折返停機坪。Janssen對後續情況亦感不滿，指航空公司完全沒有提供任何幫助，也沒有給乘客發放飲用水。航空公司發聲明稱「乘客和機組人員的安全和福祉向來是其最優先考慮，承諾跟有關當局合作，防止同類事件再次發生。

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全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖） 全球最安全航空公司2024，國泰航空排第幾？（am730製圖）
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