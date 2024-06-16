波音數架787客機螺絲扣件鎖錯方向　公司：不影響飛行安全

波音公司又傳問題！有知情人士透露，波音尚未交付的數架787夢幻客機機身上有以百計螺絲扣件安裝不當，現在波音已啟動調查以確定問題原因。
將持續檢查這些扣件
綜合外媒報道，這批出現缺陷的飛機是在南卡羅萊納州的波音工廠組裝，每架飛機上安裝了900多個螺絲扣件。這些螺絲是用來將輕質碳複合蒙皮，連接到稱為翼樑的支撐件組成的內部結構，翼樑對於機身部分的結構支撐是很重要的。然而這些螺絲的扣件被發現從錯誤的一側扭緊，而非螺絲帽一側。
波音公司證實這項說法，但保證這個問題並不影響飛行安全，並且不會延遲預定交付時間，他們將持續檢查這些扣件：「花必要的時間，確保所有飛機在交付之前滿足我們的交付標準。」
波音受品質醜聞纏身
波音公司補充說：「我們正在與客戶和美國聯邦航空總署（FAA）密切合作，並向他們通報最新情況。」對此，美國聯邦航空總署回應稱，局長懷塔克（Mike Whitaker）將視察位於南卡羅萊納州的787生產工廠，聽取工人的意見並了解更多有關資訊。
自從今年1月阿拉斯加航空旗下波音客機發生因螺栓缺失，導致艙板在空中脫落的事故以來，聯邦監管機構加強了對波音公司的監控，然而，此後不斷出現涉及波音的多宗事故，甚至連波音自己的員工也對其產品的安全和品質產生了擔憂，多名吹哨者出面指控波音公司生產的飛機存在缺陷。
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