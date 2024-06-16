波音數架787客機螺絲扣件鎖錯方向　公司：不影響飛行安全

波音公司又傳問題！有知情人士透露，波音尚未交付的數架787夢幻客機機身上有以百計螺絲扣件安裝不當，現在波音已啟動調查以確定問題原因。

將持續檢查這些扣件

綜合外媒報道，這批出現缺陷的飛機是在南卡羅萊納州的波音工廠組裝，每架飛機上安裝了900多個螺絲扣件。這些螺絲是用來將輕質碳複合蒙皮，連接到稱為翼樑的支撐件組成的內部結構，翼樑對於機身部分的結構支撐是很重要的。然而這些螺絲的扣件被發現從錯誤的一側扭緊，而非螺絲帽一側。

波音公司證實這項說法，但保證這個問題並不影響飛行安全，並且不會延遲預定交付時間，他們將持續檢查這些扣件：「花必要的時間，確保所有飛機在交付之前滿足我們的交付標準。」