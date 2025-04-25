波音證中國拒收客機 關稅戰所累涉50架新機

美國總統特朗普以關稅作為談判武器，除了影響與中國關係，也拖累美國企業。早前有報道指，美國飛機生產商波音(Boeing)付運到中國的客機遭退回，波音行政總裁奧特伯格周三受訪時證實有3架飛機已飛到中國準備交付給中國的航空公司，但因關稅問題對方拒絕接收，當中兩架已飛回美國西雅圖。報道指，另一架昨日也從中國飛到美國屬地關島。波音原計劃今年向中國付運50架新客機，現考慮將有關飛機轉售給其他國家的航空公司。
專家：其他國家肯接貨仍添額外成本
波音指，41架原交付給中國客戶的飛機已投入生產，另外9架計劃今年稍後付運。奧特伯格周三在投資者會議中指公司首季虧損收窄，承認「很多中國客戶表示不會接收飛機。」他同時派定心丸稱，雖然很不幸，但有很多其他國家客戶表示想接收近期可付運的飛機，料事件不會影響公司復甦。波音將重新發售這些飛機，若有需要，會為新客戶重新噴塗機身顏色。業界人士稱，波音的有關評論似乎是向美國政府和中國政府發出訊息，顯示中美關稅戰對翻新機隊的航空公司，以及波音從內部危機復甦帶來高昂成本。業界又指接手新機的客戶包括來自印度及其他快速增長市場，例如拉丁美洲及東南亞。不過，有專家指即使有新買家，但機艙等配件或須改裝，將添額外的數百萬美元成本。
路透社日前報道，波音為廈門航空製造的兩架波音737 MAX 8客機3月飛到中國準備交付，但上周飛回波音在西雅圖的生產基地。根據飛行網站的追蹤，另一架737 MAX 8昨從波音於上海附近舟山市的廠房飛抵關島，相信稍後也飛回美國本土；報道指該客機為中國航空訂購，於特朗普公布高稅率對等關稅後，本月5日從西雅圖付運。
美方稱正談判 外交部：假消息
至於中美關稅戰，特朗普日前稱將大減中國貨品的稅率，有傳或從現時145%削減一半以上。特朗普周三被問及是否正在與北京談判時，他稱一切都在積極進行，又說何時降低關稅取決於北京。在昨日外交部例行記者會上，有記者問及中美之間是否正在談判，甚至將達成協議。發言人郭嘉昆回應「這些都是假消息。據我了解，中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議。」他重申這場關稅戰是美方發起，中方態度一貫的也是明確的：打，奉陪到底；談，大門敞開。對話談判必須是平等、尊重、互惠的。