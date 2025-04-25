波音證中國拒收客機 關稅戰所累涉50架新機

美國總統特朗普以關稅作為談判武器，除了影響與中國關係，也拖累美國企業。早前有報道指，美國飛機生產商波音(Boeing)付運到中國的客機遭退回，波音行政總裁奧特伯格周三受訪時證實有3架飛機已飛到中國準備交付給中國的航空公司，但因關稅問題對方拒絕接收，當中兩架已飛回美國西雅圖。報道指，另一架昨日也從中國飛到美國屬地關島。波音原計劃今年向中國付運50架新客機，現考慮將有關飛機轉售給其他國家的航空公司。

專家：其他國家肯接貨仍添額外成本

波音指，41架原交付給中國客戶的飛機已投入生產，另外9架計劃今年稍後付運。奧特伯格周三在投資者會議中指公司首季虧損收窄，承認「很多中國客戶表示不會接收飛機。」他同時派定心丸稱，雖然很不幸，但有很多其他國家客戶表示想接收近期可付運的飛機，料事件不會影響公司復甦。波音將重新發售這些飛機，若有需要，會為新客戶重新噴塗機身顏色。業界人士稱，波音的有關評論似乎是向美國政府和中國政府發出訊息，顯示中美關稅戰對翻新機隊的航空公司，以及波音從內部危機復甦帶來高昂成本。業界又指接手新機的客戶包括來自印度及其他快速增長市場，例如拉丁美洲及東南亞。不過，有專家指即使有新買家，但機艙等配件或須改裝，將添額外的數百萬美元成本。