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國際
2024-06-07 10:52:13

波音「星際客機」首次載人試飛　27小時後抵國際太空站(有片)

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兩名美國太空人與駐留國際太空站的太空人會合。

兩名美國太空人與駐留國際太空站的太空人會合。

搭載兩名美國太空人的波音公司「星際客機」飛船，發射升空約27小時後，與距離地球400公里的國際太空站對接。兩人進入太空站，獲另外7名太空人歡迎。

搭載兩名美國太空人的波音公司「星際客機」飛船，發射升空約27小時後，與國際太空站對接。 兩名美國太空人與駐留國際太空站的太空人會合。 兩名美國太空人與駐留國際太空站的太空人會合。 兩名美國太空人與駐留國際太空站的太空人會合。 兩名美國太空人與駐留國際太空站的太空人會合。

兩太空人停留約8天

「星際客機」當地周三 (5日)乘搭美國聯合發射聯盟公司「宇宙神5」型火箭，從佛羅里達州卡納維拉爾角基地發射升空，將美國太空人威爾莫爾和威廉姆斯送往國際太空站。「星際客機」升空後曾出現推進器故障及氦氣洩漏，但不構成安全威脅。

今次是「星際客機」首次載人試飛，船上同時搭載約345公斤物資，包括食物及必需品。兩名太空人將在太空站停留約8天，對「星際客機」及其子系統進行測試。按計劃，他們會乘搭「星際客機」回航，預計在美國西南部沙漠降落。如果任務順利完成，波音將會成為繼SpaceX之後，美國第二間有能力載人來往太空站的民間企業。

任務結束後，美國太空總署將對「星際客機」執行常規商業載人航天任務、定期運送太空人往返太空站進行最後認證。

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