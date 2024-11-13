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國際
2024-11-13 19:51:16

波音727貨機哥國起飛猛撞跑道設施 機師緊急爬升「救全家」驚險一瞬間(有片)

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波音貨機起飛時，機肚部分撞到跑道設施。(互聯網)

波音貨機起飛時，機肚部分撞到跑道設施。(互聯網)

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哥倫比亞發生一宗驚嚇的飛行事故，英國《每日郵報》等媒體報道，事發於本月10日，一架波音727-200貨機從哥倫比亞首都波哥大埃爾多拉多國際機場起飛時，意外撞到跑道上的儀器降落系統(Instrument Landing SystemILS)設備。

從現場監控畫面可見，貨機起飛時猛撞一座天線架，險象環生。據悉，ILS系統主要在夜間及惡劣天氣下協助飛機升降，被撞後嚴重毀損。

機師力挽狂瀾

報道指，該貨機原定飛往西班牙華倫西亞(Valencia)，撞擊發生後，機師設法爬升，在空中盤旋逾1小時，放油減輕重量後返回埃爾多拉多機場，於下午542分左右安全降落，機上沒人員傷亡，但從照片可見，起落架損毀。

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貨機猛撞跑道設施，起落架損毀。(互聯網) 貨機在跑道起飛。(互聯網) 機肚部分撞到跑道設施。(互聯網) 貨機撞到跑道設施後繼續爬升。(互聯網) 另有民眾拍到貨機撞跑道設施經過。(互聯網) 另有民眾拍到貨機撞跑道設施經過。(互聯網) 另有民眾拍到貨機撞跑道設施經過，撞擊後，貨機繼續飛行。(互聯網)

哥倫比亞民航局：事件嚴重

哥倫比亞民航局形容事件「嚴重」，已展開調查。發言人表示，將檢視相關飛行計劃及航空公司執行細節，以釐清事發原因，並制定措施防範同類事件發生。此外，技術人員亦正評估ILS損毀對機場運作的影響。

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