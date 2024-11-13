波音727貨機哥國起飛猛撞跑道設施 機師緊急爬升「救全家」驚險一瞬間(有片)

哥倫比亞發生一宗驚嚇的飛行事故，英國《每日郵報》等媒體報道，事發於本月10日，一架波音727-200貨機從哥倫比亞首都波哥大埃爾多拉多國際機場起飛時，意外撞到跑道上的儀器降落系統(Instrument Landing System，ILS)設備。

從現場監控畫面可見，貨機起飛時猛撞一座天線架，險象環生。據悉，ILS系統主要在夜間及惡劣天氣下協助飛機升降，被撞後嚴重毀損。

機師力挽狂瀾

報道指，該貨機原定飛往西班牙華倫西亞(Valencia)，撞擊發生後，機師設法爬升，在空中盤旋逾1小時，放油減輕重量後返回埃爾多拉多機場，於下午5時42分左右安全降落，機上沒人員傷亡，但從照片可見，起落架損毀。