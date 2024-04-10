波音787夢幻客機被爆設計有缺陷　美聯邦航空總署啟動調查

《紐約時報》報道，今次舉報波音的工程師名為Sam Salehpour，他在波音公司工作10多年，並參與787夢幻客機的生產，早於1月時向美國聯邦航空總署舉報。Sam Salehpour指控，波音787機身的各個部分沒有正確地固定在一起，隨著時間的推移，這問題恐將削弱飛機的性能，不僅如此，飛機的維修和測試安排也存在缺失。而造成上述問題的原因。Sam Salehpour表示，787機身由幾個部分組成，全部來自不同的製造商，組裝時的形狀並不完全相同，組裝飛機的工作人員在連接單獨製造的機身零件時，沒能正確填補小間隙。Sam Salehpour透露，自己曾多次因為對波音在將787夢幻客機機身零件連接在一起時採取的捷徑提出擔憂而遭到報復，包括遭到公司禁言，並被調往另一架寬體飛機777客機上工作。調任後，Sam Salehpour發現波音在組裝777機身的方式上存在更多問題。

美國飛機大廠波音(Boeing) 近年發生安全事故，引發外界關注其生產質量。美國聯邦航空總署(FAA)表示，由於接獲檢舉，波音787夢幻客機(Dreamliner)有缺陷，正在調查波音公司。受上述消息波及，波音周二(9日)股價一度下挫2.7%

Sam Salehpour透露，自己曾多次因為對波音在將787夢幻客機機身零件連接在一起時採取的捷徑提出擔憂而遭到報復。(資料圖片)

波音股價一度下挫 2.7%

Sam Salehpour的代表律師表示，Sam Salehpour認為波音在解決787的維修工作時顯示出「公司的品質控制流程存在重大失誤」，因此今年1月，Sam Salehpour在致函給美國聯邦航空管理局局長Michael Whitaker的信中指出，目前在全球飛行的逾千架787夢幻客機，均存在上述安全隱患。

對於上述報導，美國聯邦航空管理局證實，正在調查這些指控，但拒絕對此發表評論。而波音則承認做出了上述製造變更，但強調相關措施對機身的耐用性或安全壽命沒有影響，787夢幻客機2011年時投入使用，使用年限可達50年。受消息波及，波音9日盤中股價一度下挫2.7%，低見176.57美元，最終收在178.12美元，跌幅1.89%。