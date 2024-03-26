波音CEO卡爾霍恩將於年底前辭職

美國波音(Boeing)行政總裁卡爾霍恩(Dave Calhoun)周一(25日)宣布將於年底前辭職。波音商用飛機公司(BCA)主席兼行政總裁迪爾(Stan Deal)退休等。

波音25日宣布管理層大改組，卡爾霍恩將於2024年底辭職；波音董事會主席凱爾納(Larry Kellner)也將於5月的公司年度會議上離開董事會，由自2020年以來一直擔任波音董事的莫倫科普夫(Steve Mollenkopf)接任，並領導董事會進行新任行政總裁的選拔流程。波音商用飛機公司行政總裁迪爾也離職，由曾負責波音全球服務業務、最近成為波音營運總監的波普(Stephanie Pope)接任，這項人事任命即時生效。