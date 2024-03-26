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國際
2024-03-26 11:22:00

波音CEO卡爾霍恩將於年底前辭職

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波音CEO卡爾霍恩將於年底前辭職。(資料圖片)

波音CEO卡爾霍恩將於年底前辭職。(資料圖片)

美國波音(Boeing)行政總裁卡爾霍恩(Dave Calhoun)(25)宣布將於年底前辭職。波音商用飛機公司(BCA)主席兼行政總裁迪爾(Stan Deal)退休等。

波音25日宣布管理層大改組，卡爾霍恩將於2024年底辭職；波音董事會主席凱爾納(Larry Kellner)也將5月的公司年度會議上離開董事會，由自2020年以來一直擔任波音董事的莫倫科普夫(Steve Mollenkopf)接任，並領導董事會進行新任行政總裁的選拔流程。波音商用飛機公司行政總裁迪爾也離職，由曾負責波音全球服務業務、最近成為波音營運總監的波普(Stephanie Pope)接任，這項人事任命即時生效

波音客機連串事故引發安全關注。(資料圖片)

波音客機連串事故引發安全關注。(資料圖片)

波音客機連串事故引發安全關注

波音737 MAX 8型號的客機於2018年至2019年發生2宗嚴重空難，導致多國一度停飛737 MAX系列客機。惟1月阿拉斯加航空一架波音737 Max 9飛機在爬升時發生甩門事件，近月有一架787-9夢幻客機在飛行期間一度急降和另一架客機面板飛脫，連串事故令外界關注波音客機安全問題，波音公司正接受美國聯邦航空管理局(FAA)調查和密切監察。管理層改組消息傳出後，波音股價在周一盤前交易時段急升3.9%收市升1.36%

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