波音CEO卡爾霍恩將於年底前辭職

美國波音(Boeing)行政總裁卡爾霍恩(Dave Calhoun)周一(25日)宣布將於年底前辭職。波音商用飛機公司(BCA)主席兼行政總裁迪爾(Stan Deal)退休等。
波音25日宣布管理層大改組，卡爾霍恩將於2024年底辭職；波音董事會主席凱爾納(Larry Kellner)也將於5月的公司年度會議上離開董事會，由自2020年以來一直擔任波音董事的莫倫科普夫(Steve Mollenkopf)接任，並領導董事會進行新任行政總裁的選拔流程。波音商用飛機公司行政總裁迪爾也離職，由曾負責波音全球服務業務、最近成為波音營運總監的波普(Stephanie Pope)接任，這項人事任命即時生效。
波音客機連串事故引發安全關注
波音737 MAX 8型號的客機於2018年至2019年發生2宗嚴重空難，導致多國一度停飛737 MAX系列客機。惟1月阿拉斯加航空一架波音737 Max 9飛機在爬升時發生甩門事件，近月有一架787-9夢幻客機在飛行期間一度急降和另一架客機面板飛脫，連串事故令外界關注波音客機安全問題，波音公司正接受美國聯邦航空管理局(FAA)調查和密切監察。管理層改組消息傳出後，波音股價在周一盤前交易時段急升3.9%，收市升1.36%。