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國際
2024-08-23 16:56:25

泰國墜機｜小型飛機或未能抵禦暴風雨　胡慧冲建議跨省走陸路搭車

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泰國墜機｜胡慧冲建議跨省府走陸路，認為小型飛機未必足夠抵禦暴風雨。(胡慧冲youtube頻道截圖)

泰國墜機｜胡慧冲建議跨省府走陸路，認為小型飛機未必足夠抵禦暴風雨。(胡慧冲youtube頻道截圖)

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泰國北柳府周四(22日)發生空難，一架原定飛往達叻府的小型飛機墜毁，機上9人全部罹難，包括5名一度被指來自香港的中國藉遊客。有「泰國通」之稱的旅遊達人胡慧冲今(23日)表示，雖然泰國當地目前有小型航空公司提供短途服務，但他不建議遊客跨省府乘搭，認為今次罹難旅客可能「貪得意」才會乘搭小型飛機，強調小型飛機存在危險。

泰小型機墜毀5名來自香港的中國遊客死亡，入境處暫未收到求助。(X) 飛機起飛11分鐘後與控制塔失去聯絡，其後證實在距離蘇凡納布米國際機場約40公里的紅樹林墜毀。(AP) 飛機起飛11分鐘後與控制塔失去聯絡，其後證實在距離蘇凡納布米國際機場約40公里的紅樹林墜毀。(AP) 飛機起飛11分鐘後與控制塔失去聯絡，其後證實在距離蘇凡納布米國際機場約40公里的紅樹林墜毀。(AP)

達叻府非港人旅遊熱點

胡慧冲說，肇事小型飛機前往達叻府，並非港人的旅遊熱點，但當地有一些果園，可以食到榴槤。然而，他指雖然泰國當地目前有小型航空公司提供短途服務，但存在一定危險，不建議遊客跨省府乘搭，應該選擇走陸路，搭長途車或包車，就算坐飛機亦應選擇大型的航空公司，因為比較穩陣和安全。

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小型飛機或未能抵禦暴風雨

他解釋，小型飛機若遇上暴風雨，未必足夠可以抵禦，所以應該盡量走陸路，包車從曼谷去達叻府只是3個多小時車程，相比搭飛機亦不會花很多時間，有時搭飛機要過關，隨時花上一日時間，假如有足夠的人數，包車人均3,000匹車費可能還要划算。

胡慧冲又說，以他所知，遊客乘搭小型飛機前往其他泰國省份並不普遍，估計今次事件中的乘客可能是「貪得意」，認為今次空難只是個別事件，小型飛機現時在泰國來說還未見有乘搭的趨勢。

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