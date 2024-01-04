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國際
2024-01-04 16:25:00

飛機失事意外安全自保5招 穿高踭鞋登機為何不建議？

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飛機失事意外安全自保5招 穿高踭鞋登機為何不建議？（羽田機場日航起火資料圖片）

飛機失事意外安全自保5招 穿高踭鞋登機為何不建議？（羽田機場日航起火資料圖片）

早前日本航空客機疑與海上保安廳飛機相撞起火，全靠空中服務員的專業應對，及乘客的配合，最終客機全員379人成功逃出。無人想意外發生，但萬一不幸遇上飛機失事意外，我們如何安全自保，甚至救到全機的生命呢？穿高踭鞋登機為何不建議？下文會詳細解釋5大招數及原因。

飛機失事意外安全自保5招 穿高踭鞋登機為何不建議？（羽田機場日航起火資料圖片） 東京羽田機場日航著火（路透社） 東京羽田機場日航著火（路透社） 東京羽田機場日航著火（路透社） 機管局：至少5班往返羽田機場航班受影響　兩班正折返香港 羽田機場日航著火（路透社） 羽田機場日航著火 東京羽田機場飛機相撞 東京羽田機場飛機相撞 日航起火｜本港旅行社稱較少用羽田機場　暫無受影響（美聯社）

飛機失事意外安全自保 1.防撞擊姿勢

當有意外發生時，需要馬上把椅背回復垂直狀態，並收起前方的腳踏、餐桌。如乘坐逃生口位置，要把電視螢幕收回。之後繫緊安全帶，調整到不太緊也不會太鬆的狀態。雙腳平放在地下，雙膝合上，身體的上半身要盡量貼近大腿，同時雙手放在頭上，保護頭部。切忌把雙手放在頸部，萬一受衝擊就很容易造成頸椎受傷。其實每個座位都有一張安全提示卡，當中有提及「防撞擊姿勢」，起飛前的安全影片亦會教授正確的安全姿勢，下次乘坐飛機可以細心留意。

 

旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖）

飛機失事意外安全自保 2.不要提取行李

從日航意外事件中可見，由飛機相撞直到大火焚燒都是一瞬間。由於飛機的鋁合金機身很快就會被火燒透，當飛機失事時，黃金逃生時間就只有90秒。必須要高度配合空服員的指示，不要提取手提行李，把握時間逃生。若急著或堅持提取個人行李，只會耽誤自己和其他人的逃生時間和堵塞通道，是相當危險的行為。

日航起火｜從逃生梯疏散 外國專家：乘客如身在濃煙中爬山 按指引沒拿行李至關重要(有片)

日航起火｜專家：乘客疏散屬「完美發揮」　客機設計可抵禦最少2分鐘火勢

旅行控注意｜行李箱使用及保養（am730製圖，資料來源消委會） 旅行控注意｜行李箱使用及保養（am730製圖，資料來源消委會） 旅行控注意｜行李箱使用及保養（am730製圖，資料來源消委會） 旅行控注意｜行李箱使用及保養（am730製圖，資料來源消委會）

飛機失事意外安全自保 3.聽從空中服務員的指示

所有空中服務員包括空姐及空少均接受過專業訓練，乘客應靜候和聽從空中服務員的指示。不要急於催促，這樣反而會影響到他們的工作，延誤逃生時間。另外，很多人都會忽略起飛前的安全逃生示範，或安全指引影片。其實當中有很多有用資訊，學懂後方能冷靜面對意外。

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搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖)

飛機失事意外安全自保 4.勿穿高踭鞋登機

穿著合適的鞋子上機，不僅是考慮到舒適度，更隨時救你一命。就日航意外事件為例，機組人員和乘客需要在混亂的情況下，使用飛機逃生梯離開機艙。逃生梯只需6秒便能完成充氣，而高踭鞋有機會劃破逃生梯，繼而無法使用。

飛機失事意外安全自保5. 馬上戴上氧氣面罩

當氧氣面罩掉出時，即代表飛機失壓。面對突如其來的氣壓改變，加上高空空氣含氧量低，若不馬上配戴氧氣面罩，人只需十秒至三十秒就會陷入缺氧昏迷狀態，無法保持清醒將影響逃生。當面罩掉下時，乘客應用力拉下面罩，將面罩完全蓋住口鼻並調整鬆緊度，保持正常呼吸便可。

當不幸遇上飛機意外，最重要是保持冷靜及聽從空服員指示方為正確做法。有關飛機安全知識，可能你已聽過很多遍。儘管如此也絕不能輕視，這些安全知識在危急關頭時隨時救人一命。

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