飛機失事意外安全自保5招 穿高踭鞋登機為何不建議？（羽田機場日航起火資料圖片）

早前日本航空客機疑與海上保安廳飛機相撞起火，全靠空中服務員的專業應對，及乘客的配合，最終客機全員379人成功逃出。無人想意外發生，但萬一不幸遇上飛機失事意外，我們如何安全自保，甚至救到全機的生命呢？穿高踭鞋登機為何不建議？下文會詳細解釋5大招數及原因。

飛機失事意外安全自保 1.防撞擊姿勢 當有意外發生時，需要馬上把椅背回復垂直狀態，並收起前方的腳踏、餐桌。如乘坐逃生口位置，要把電視螢幕收回。之後繫緊安全帶，調整到不太緊也不會太鬆的狀態。雙腳平放在地下，雙膝合上，身體的上半身要盡量貼近大腿，同時雙手放在頭上，保護頭部。切忌把雙手放在頸部，萬一受衝擊就很容易造成頸椎受傷。其實每個座位都有一張安全提示卡，當中有提及「防撞擊姿勢」，起飛前的安全影片亦會教授正確的安全姿勢，下次乘坐飛機可以細心留意。

飛機失事意外安全自保 3.聽從空中服務員的指示 所有空中服務員包括空姐及空少均接受過專業訓練，乘客應靜候和聽從空中服務員的指示。不要急於催促，這樣反而會影響到他們的工作，延誤逃生時間。另外，很多人都會忽略起飛前的安全逃生示範，或安全指引影片。其實當中有很多有用資訊，學懂後方能冷靜面對意外。

飛機失事意外安全自保 4.勿穿高踭鞋登機 穿著合適的鞋子上機，不僅是考慮到舒適度，更隨時救你一命。就日航意外事件為例，機組人員和乘客需要在混亂的情況下，使用飛機逃生梯離開機艙。逃生梯只需6秒便能完成充氣，而高踭鞋有機會劃破逃生梯，繼而無法使用。