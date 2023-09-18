泰國旅行｜曼谷航空要求乘客上機前先磅重　香港人留意

聲明中提到，根據泰國民航局規定（CAAT）關於乘客和行李重量進行計算的規定，進行重量調查對於航班的安全和效率至關重要，因此在9月15日至10月31日，凡是搭乘曼谷的旅客，都要在離境登機口和行李一起測量重量。

泰國曼谷航空（Bangkok Airways）宣布，自9月15日起，將對所有搭飛機乘客進行體重測量，以確定飛機總重量不超過最大起飛重量限制，確保飛行安全。

曼谷航空提到，這項新制符合國際民航組織的標準措施，是為了確定飛機起飛時，總重量沒有超過限制標準，所有的體重資訊將保密，只會根據泰國民航局的要求用於更新記錄。曼谷航空以素萬那普機場作為基地，營運泰國國內航線以及往來泰國、柬埔寨、馬來西亞、新加坡、印度、香港、寮國、馬爾地夫等地的國際航班。

精確的掌握飛機總重量，有利於維持機身重量的平衡，還能更精準的減少燃油消耗，提升整體飛行安全，雖然對於旅客托運的行李，已經有秤重的流程，但是攜帶的隨身行李，重量，並不會被計算進去。

讓乘客在登機前「上秤」，可以更精確的統計重量，不過此舉引發許多乘客反感，認為私隱受到侵犯。而有些航空公司也會通融，若乘客不想量體重，可以拒絕配合，在登機前提前告知工作人員即可。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章