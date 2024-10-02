泰國火燒校巴慘劇 剛畢業教師火海中緊抱孩童到最後一刻

泰國曼谷市郊周二(1日)發生的校巴火燒車慘劇，至少造成23人死亡，泰媒報道，其中一名遇難的教師上月底剛從大學畢業，遺體被發現時雙手仍緊緊抱著學生。 家屬到曼谷認屍 美聯社報道，肇事校巴載著39名小學和初中學生以及6名教師從烏泰他尼府(Uthai Thani)出發，前往大城府(Ayutthaya)及暖武里府(Nonthaburi)進行教學團之旅，中午約12時在曼谷以北一條高速公路上發生車禍，全車瞬間陷入火海，車上大部分人無法逃生。泰媒報道，校巴因為爆胎撞上路邊護欄後起火焚燒。警方表示，在車上發現23具燒焦遺體，家屬周三趕抵曼谷協助辨認死者身份。

「直到最後一刻仍盡教師責任」 泰國Khaosod報道，遇難教師卡諾寬(Kanokwan Sripong)的母親看到新聞後，嘗試撥打女兒的電話但無人接聽。卡諾寬上月26日從大學畢業就投入職場當教師，詎料遇上死劫。以協助弱勢族群出名的泰國名人坎塔(Kanthat Pongpaiboonvej)在Facebook發文指，卡諾寬的遺體被發現時，仍緊緊雙手抱住學生，「她直到最後一刻仍在盡教師的責任，直到最後一刻都這麼美麗。」泰國民眾在社交平台上紛紛悼念卡諾寬以及其他兩名喪命的教師。

校巴司機自首後被捕 校巴司機沙曼(Saman)事發後逃離現場，並關掉手機，至深夜向警方投案，接受調查。周三，警方控案控告他鹵莽駕駛導致他人傷亡、意外後不顧而去等罪名。