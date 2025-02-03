泰國88歲婦人旅遊住民宿感染肺炎不停發燒咳嗽　病毒源頭竟然係冷氣機

泰國一名婦人近日入住數月未使用的房間，怎料卻出現發燒和咳嗽等症狀，就醫確診肺炎，醫生推測，很可能跟房間內的冷氣有關。

婦人去旅遊勝地入住一間封閉數月的公寓

綜合泰媒報道，呼吸道疾病專家瑪努醫師30日在臉書發文分享一個案例，一名88歲婦人感染肺炎，該婦人1月13日去旅遊勝地「考艾國家公園」觀光，住在一間封閉數月的公寓，怎料兩天過後，她出現發燒和咳嗽、痰變多等症狀，不過沒有流鼻水，婦人也前往醫院看病。

醫師替婦人胸部照X光，發現她左下肺部異常，雖然接受抗生素治療，但婦人的病情仍舊無好轉，於是在1月19日當天轉院，未料轉院後病況更糟，婦人血氧濃度降至87%，進一步電腦斷層掃描發現她左下肺部有白色陰影，胸膜腔也有少量積液，經醫師判斷，最終確認婦人罹患「退伍軍人病」。

醫師指出，與婦人入住同個公寓的年輕旅客並無感染，可見退伍軍人病主要侵犯免疫功能較差的年長者，因此要多留意。