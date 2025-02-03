泰國88歲婦人旅遊住民宿感染肺炎不停發燒咳嗽　病毒源頭竟然係冷氣機

泰國一名婦人近日入住數月未使用的房間，怎料卻出現發燒和咳嗽等症狀，就醫確診肺炎，醫生推測，很可能跟房間內的冷氣有關。
婦人去旅遊勝地入住一間封閉數月的公寓
綜合泰媒報道，呼吸道疾病專家瑪努醫師30日在臉書發文分享一個案例，一名88歲婦人感染肺炎，該婦人1月13日去旅遊勝地「考艾國家公園」觀光，住在一間封閉數月的公寓，怎料兩天過後，她出現發燒和咳嗽、痰變多等症狀，不過沒有流鼻水，婦人也前往醫院看病。
醫師替婦人胸部照X光，發現她左下肺部異常，雖然接受抗生素治療，但婦人的病情仍舊無好轉，於是在1月19日當天轉院，未料轉院後病況更糟，婦人血氧濃度降至87%，進一步電腦斷層掃描發現她左下肺部有白色陰影，胸膜腔也有少量積液，經醫師判斷，最終確認婦人罹患「退伍軍人病」。
醫師指出，與婦人入住同個公寓的年輕旅客並無感染，可見退伍軍人病主要侵犯免疫功能較差的年長者，因此要多留意。
退伍軍人病病徵和傳播途徑
退伍軍人病，又名退伍軍人症，是由嗜肺性退伍軍人桿菌引發的非典型肺炎。 主要病徵包括發燒、咳嗽、呼吸困難、疲倦、頭痛、肌肉疼痛，也可能出現腹痛和腹瀉。病情嚴重時可出現神經系統病徵（如精神錯亂）和呼吸衰竭，並有可能引致死亡。
傳播途徑包括，退伍軍人桿菌可存在於多種環境，尤其適合在温水(攝氏 20至45 度)生長。它可存活在不同的水源環境，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池、加濕器和家居呼吸道醫療器材等。患者有機會因為吸入由人工製水系統釋出的受污染之水和霧氣而染病。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦有可能受感染。在一般情況下，退伍軍人病並不會透過人與人之間的接觸或飲食而傳播。
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