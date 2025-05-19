泰國DJ失蹤多日被發現陳屍森林　雙手反綁遭行刑式擊斃

泰國33歲DJ Tatae在失蹤4天後，被發現陳屍在泰國西部北碧府（Kanchanaburi）的偏遠森林。他的雙手被綁住，且太陽穴處有2處槍傷。警方初步調查事件疑與感情糾紛有關，目前已逮捕2名嫌犯。

根據《曼谷郵報》，警方消息人士稱，警方和救援人員在拉亞鎮（Tambon Lat Ya）的森林中，發現了死者Waraphong Khunsrijaturong（又名DJ Tatae）的屍體。

據悉，現場位置相當偏僻，相關人員駕駛四驅車行駛20分鐘，再步行了5分鐘才抵達。