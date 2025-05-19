泰國DJ失蹤多日被發現陳屍森林　雙手反綁遭行刑式擊斃

泰國33歲DJ Tatae在失蹤4天後，被發現陳屍在泰國西部北碧府（Kanchanaburi）的偏遠森林。他的雙手被綁住，且太陽穴處有2處槍傷。警方初步調查事件疑與感情糾紛有關，目前已逮捕2名嫌犯。
根據《曼谷郵報》，警方消息人士稱，警方和救援人員在拉亞鎮（Tambon Lat Ya）的森林中，發現了死者Waraphong Khunsrijaturong（又名DJ Tatae）的屍體。
據悉，現場位置相當偏僻，相關人員駕駛四驅車行駛20分鐘，再步行了5分鐘才抵達。
死者的雙手被反綁，一側太陽穴有2處槍傷，遺體已開始腐爛。一名村民透露，他3天前就發現這具遺體，但因害怕不敢靠近。之後他的家人看到關於一名DJ失蹤的報道，他再次返回現場，發現遺體的衣著與DJ失蹤時穿的衣服一樣便報警。
死者DJ Tatae的女友表示，她曾警告男友遠離一名名字叫做南的女子，而死者當時聲稱已不再與南聯絡。死者的父親威奇安說，這謀殺案非常殘忍，他希望警方盡力找到兇手。
二人強行帶走死者被捕
報道稱，死者失蹤前被拍到在一間酒吧為一名女子的慶生派對擔任DJ。2名男子上周三（5月14日）淩晨近4時許駕駛一輛白色車，強行帶走死者。他們已被警方逮捕，但否認犯案。
警方還在追捕另一名涉案男子。據稱，該男子曾駕駛一輛黑色車到上述2名嫌犯的住所。警方之後在叻丕府（Ratchaburi）發現這輛黑色車。儘管車輛已被徹底清洗，但行車記錄器記錄了車子進入北碧府森林的路徑，該地點靠近發現屍體的地點，距離死者遭綁架的地點約20公里。
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