泰夜市驚見BLACKPINK Lisa可亂真 齊考眼力！母親亦是美女 網民︰似某港星(多圖)

泰國夜市出現一位似足韓團BLACKPINK成員Lisa的「炸雞少女」，硬照看來似足Lisa，網民幾乎一致同意，直呼可以當Lisa替身，甚至可以出道！消息亦成為了泰國當地茶餘飯後的話題，有傳媒火速去夜市採訪，而「炸雞Lisa」的母親原來也不是省油的燈，素顏來說也是相當標緻，有網民指猶如某位香港女明星。
泰夜市炸雞Lisa｜翻版BLACKPINK Lisa僅17歲
翻版BLACKPINK Lisa活躍於北欖府的Wat Asokaram市場，據報是一位名叫Kulthida、暱稱Yeehwa的17歲女學生，而炸雞攤檔老闆是她36歲的媽媽Benyapa。
真、假LISA考眼力︰
泰夜市炸雞Lisa｜翻版BLACKPINK Lisa只在學校放假現身
據報Kulthida只在學校放假時才到攤檔幫手，故顧客能否碰到她亦只能「撞彩」。日前她化了妝在賣炸雞的照片，被放上網上後，因實在太像BLACKPINK Lisa，而立即瘋傳，據報Kulthida表示對演藝圈的工作有興趣。
泰夜市炸雞Lisa｜翻版BLACKPINK Lisa母親素顏亦省鏡
有傳媒之後到場採訪，但不見Kulthida，而只見到她的母親Benyapa。母親在素顏下雖然不至於令人驚艷，但也可看出她五官很好看、氣質亦很好，有網民指猶如某位香港女明星。雖然她看來額頭有點高，但事實上泰國天氣炎熱，加上熱騰騰的炸爐，要老闆娘學女兒般「化行妝」兼弄好瀏海才賣炸雞，也實在太不合理吧。