泰夜市驚見BLACKPINK Lisa可亂真 齊考眼力！母親亦是美女 網民︰似某港星(多圖)

泰國夜市出現一位似足韓團BLACKPINK成員Lisa的「炸雞少女」，硬照看來似足Lisa，網民幾乎一致同意，直呼可以當Lisa替身，甚至可以出道！消息亦成為了泰國當地茶餘飯後的話題，有傳媒火速去夜市採訪，而「炸雞Lisa」的母親原來也不是省油的燈，素顏來說也是相當標緻，有網民指猶如某位香港女明星。

泰夜市炸雞Lisa｜翻版BLACKPINK Lisa僅17歲

翻版BLACKPINK Lisa活躍於北欖府的Wat Asokaram市場，據報是一位名叫Kulthida、暱稱Yeehwa的17歲女學生，而炸雞攤檔老闆是她36歲的媽媽Benyapa。

真、假LISA考眼力︰