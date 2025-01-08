洛杉磯山火迅速蔓延 進入緊急狀態逾3萬人疏散(有片、多圖)

美國加州洛杉磯縣發生歷來最嚴重山火，數小時內由10英畝擴大燒近3,000英畝(逾1,000公頃)土地，宣布進入緊急狀態，逾3萬人疏散。消防當局警告，水和物資面臨短缺，令救火工作百上加斤。火勢逼近下居民慌忙逃離，因堵路部分人棄車逃生，車路遭車輛塞爆，當局要用推土機移走汽車，令救援車輛駛過。也有人用超市手推車推著行動不便長者離開，一間護老中心緊急疏散近100名院友，情況如末日逃亡。 洛杉磯山火圖輯

洛杉磯山火｜燒至名人聚居豪宅區 居民：如置身恐怖電影 這場山火有3個火頭，包括Altadena、Sylmar和名人聚居豪宅區Pacific Palisades，單是Pacific Palisades便燒毀3,000英畝土地。演員James Woods離開家園前上載山火逼近，已燒毀兩房屋的短片。有女居民抱著貓逃生，形容如置身恐怖電影，著火的棕櫚樹碎片跌落她身上，「我被棕櫚樹葉擊中，奔入車裡。很可怕，像恐怖電影，我一路尖叫和哭喊」。她得悉Pacific Palisades遭山火波及，立即從荷李活趕回來。另有人稱，山火非常接近，居民被逼棄車逃生。

洛杉磯山火｜數人燒傷手臉 女消防員頭部受傷 山火在當地周二早上10時30分開始燃燒，大風加上天氣乾燥令火勢迅速擴散。消防當局稍早時指1萬間房屋逾2.5萬人受到威脅，有消防員指數人燒傷手臉，一名女消防員頭部受傷。有記者稱，從未見過此情況，居民看著火光，不知可逃往哪裡。有居於洛杉磯逾20年的居民稱，未經歷過如此嚴重山火。 洛杉磯山火圖輯