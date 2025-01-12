洛杉磯山火｜增至16死腦癱前童星身亡 山火燒至向母親喊：你走吧

澳洲籍前童星Rory Sykes在山火燒至時，叫母親走，行動不便的他留下來。(互聯網、路透社)

美國加州洛杉磯山火上周二起火仍未救熄，截至周六(11日)晚死亡人數增至16人，另最少13人估計失蹤，以及1.2萬間建築物遭摧毀，不少人失去家園。其中一個火場「帕利塞茲大火」(Palisades Fire)災情尤為嚴重，不少荷李活明星和名人的毫宅遭燒毀。澳洲籍前童星Rory Sykes更失去性命，終年32歲。他出生便失明並患有大腦麻痺(腦癱)，行動不便。知道山火燒至所居住的莊園，他催促母親離開，大叫「你走吧」。

洛杉磯山火｜「沒有母親可拋下孩子」 Sykes母親Shelley Sykes上周四在社交網公布兒子昨天(周三)死於山火，她心碎極了。Shelley向澳洲傳媒稱，她居於主屋，兒子將自己鎖在所住的小屋內，拒絕離開，「媽媽，你走吧。我會留下來，反正我沒有辦法走」。Shelley指，有山火餘火飛到兒子小屋的屋頂，她嘗試用水喉撲滅，卻沒有水射出來。Shelley哭泣稱「他說『母親拋下我吧』，但沒有母親可以拋下孩子。」她的手又受傷，無法抱起兒子帶走他，遂打911緊急電話，但打不通，只好駕車到400米外的消防局求救，但消防員稱他們也沒有水。

當消防車載著Shelley返回所住莊園時，兒子所住的小屋已燒掉，而主屋仍存在。Shelley稱，消防員發現兒子遺體，並稱他非燒死，而是死於一氧化碳中毒。她在心碎之中感慶幸的是兒子不是活活燒死，沒有受苦。這場嚴重山火揭露洛杉磯消防栓沒有水，令撲救變得困難。Shelley聲稱，因當局關掉了供水系統，令其莊園水喉無水，兒子的死可以完全避免的。但當局否認Shelley的指控。