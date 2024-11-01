派兵援俄後 美大選前示威 北韓疑射新型洲際彈道導彈

北韓在美國大選舉行前夕，以及其被指派兵援俄攻打烏克蘭之際，試射洲際彈道導彈示威，導彈的飛行時間及高度均破紀錄，射程覆蓋美國全境之餘，料可攜更強大彈頭，懷疑是新型導彈。北韓官媒形容為「世上最強戰略武器」，指領袖金正恩在現場指導試射，他強調北韓絕不會改變強化核武力的路線。美韓及日本齊聲譴責，南韓並宣布對北韓實施新一輪制裁。
南韓聯合參謀本部表示，北韓在當地時間周四早上7時10分左右，從平壤一帶以高角度向東部海域發射一枚遠程彈道導彈，飛行約1,000公里後落入海中，認為北韓可能試射現有固體燃料洲際導彈「火星18」型改良版，又或全新的洲際導彈。
日本防衛省則表示，北韓從內陸向東北方發射至少一枚彈道導彈，飛行高度達7,000公里，飛行距離約1,000公里，持續約1小時26分鐘，屬歷來最長，墜落北海道以西的日本專屬經濟區外。日本放送協會(NHK)在北海道奧尻鎮的攝錄機，於早上8時36分拍攝到有白色物體，從空中墜落日本海。
韓軍︰疑彈頭更重 射程維持覆蓋全美
南韓聯合參謀本部公報室長李誠俊表示，北韓「火星18」型導彈按正常角度可飛行逾1.5萬公里，射程覆蓋美國全境，估計北韓最新試射的導彈，射程更遠，推斷北韓或想加大彈頭重量，同時保持導彈射程覆蓋美國全境。他認為，北韓或想在美國大選舉行前增加談判籌碼，並在國際社會譴責北韓出兵援俄一事上示威。
今次是北韓今年以來首次發射洲際彈道導彈，對上一次發射是去年12月18日發射「火星18」型。北韓官方朝中社指，軍方今次發射的洲際彈道導彈，刷新戰略導彈能力最新紀錄，顯示北韓戰略遏制力的現代性和可靠性。金正恩強調，試射是正當軍事活動，指敵人的危險行動，凸顯強化核武力的重要，北韓永遠不會改變強化核武力的路線。
中國外交部表示，中方作為朝鮮半島的近鄰，關注半島局勢的發展動向，始終認為維護半島的和平穩定，推動半島問題政治解決進程，符合各方的共同利益，希望各方為此作出努力。
美韓防長會晤 憂朝軍援俄擴大戰況
北韓今次試射導彈前數小時，美韓防長在華盛頓舉行安保會議，譴責北韓派兵援俄。美防長奧斯汀表示，穿上俄軍軍服、攜帶俄軍裝備的北韓士兵正向烏克蘭前進，指事態發展危險，可能促使其他國家更直接參與俄烏衝突，令戰事擴大。