派兵援俄後 美大選前示威 北韓疑射新型洲際彈道導彈

韓方懷疑北韓試射的可能是「火星18型」(圖)的改良版，亦可能是新導彈。(資料圖片)

北韓在美國大選舉行前夕，以及其被指派兵援俄攻打烏克蘭之際，試射洲際彈道導彈示威，導彈的飛行時間及高度均破紀錄，射程覆蓋美國全境之餘，料可攜更強大彈頭，懷疑是新型導彈。北韓官媒形容為「世上最強戰略武器」，指領袖金正恩在現場指導試射，他強調北韓絕不會改變強化核武力的路線。美韓及日本齊聲譴責，南韓並宣布對北韓實施新一輪制裁。

南韓聯合參謀本部表示，北韓在當地時間周四早上7時10分左右，從平壤一帶以高角度向東部海域發射一枚遠程彈道導彈，飛行約1,000公里後落入海中，認為北韓可能試射現有固體燃料洲際導彈「火星18」型改良版，又或全新的洲際導彈。