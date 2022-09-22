海王星有環見過未？最強太空望遠鏡傳回歷來最清晰照 科學家等足33年(多圖)

太陽系八大行星中，相信人人都知土星有行星環，但其實木星、天王星及海王星(Neptune)都有。史上最強太空望遠鏡「韋布太空望遠鏡」(或稱韋伯太空望遠鏡、James Webb Space Telescope)，近日又交出嬌人成績，成功拍下歷來最清晰的海王星環照片，科學家已經等了這樣的清晰的海王星環照片，足足33年。
於1846年被發現的海王星，是太陽系八大行星內最遙遠的行星，公轉一圈約需165年，體積位列第4、質量約為地球的17倍。海王星屬於「冰巨星」(ice gaint)一員，表面溫度極冷，為攝氏零下218度，且受太陽系最強烈的風吹打，大氣層以氫和氦為主，還有微量甲烷。
海王星｜歷來最清晰海王星環照
美國太空總署(NASA)周三宣布，韋布太空望遠鏡拍下海王星的震撼新照，清晰可見其數個行星環、較暗的塵埃帶(dust bands)、海王星上的「甲烷冰雲」(methane-ice clouds)，還有海王星已知的14個衛星中的其中7個。
海王星本來呈藍色，為何在今次照片中卻是白色？原因是韋布太空望遠鏡的所用的近紅外線照相機(NIRCam)，拍攝到海王星大氣層內的甲烷時，圖像會呈白色，跟以往在可見光波長(visible wavelengths)所拍圖像的藍色外觀不同。至於圖中發光的條紋及斑點，則是正在反射陽光的「甲烷冰雲」。
海王星｜NASA「航海家2號」89年曾觀測海王星
NASA曾於1989年「航海家2號」(Voyager 2)首次觀測海王星，拍下包括海王星環等多張照片，距今已經33年。「韋布太空望遠鏡」的前任「哈勃太空望遠鏡」(Hubble Space Telescope)亦曾拍攝海王星，但不比韋布所拍的清晰。