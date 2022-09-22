海王星有環見過未？最強太空望遠鏡傳回歷來最清晰照 科學家等足33年(多圖)

太陽系八大行星中，相信人人都知土星有行星環，但其實木星、天王星及海王星(Neptune)都有。史上最強太空望遠鏡「韋布太空望遠鏡」(或稱韋伯太空望遠鏡、James Webb Space Telescope)，近日又交出嬌人成績，成功拍下歷來最清晰的海王星環照片，科學家已經等了這樣的清晰的海王星環照片，足足33年。

於1846年被發現的海王星，是太陽系八大行星內最遙遠的行星，公轉一圈約需165年，體積位列第4、質量約為地球的17倍。海王星屬於「冰巨星」(ice gaint)一員，表面溫度極冷，為攝氏零下218度，且受太陽系最強烈的風吹打，大氣層以氫和氦為主，還有微量甲烷。

海王星｜歷來最清晰海王星環照

美國太空總署(NASA)周三宣布，韋布太空望遠鏡拍下海王星的震撼新照，清晰可見其數個行星環、較暗的塵埃帶(dust bands)、海王星上的「甲烷冰雲」(methane-ice clouds)，還有海王星已知的14個衛星中的其中7個。