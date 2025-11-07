海鷗吹襲社區夷為平地 菲律賓逾140死127人失蹤

颱風「海鷗」日前吹襲菲律賓，至昨日增至最少142人死亡，另有127人失蹤，近200萬人受災。中部宿霧省災情嚴重，有社區遭夷為平地，居民在廢墟中露宿。總統小馬可斯宣布全國進入災難狀態。該國還要同時應對即將到來的颱風「鳳凰」。

海鷗周二吹襲宿霧島、萊特島及南部地區，當局疏散近45萬人。洪水退去後，宿霧的城市滿目瘡痍，不少房屋摧毀，汽車堆疊路上，街上到處是垃圾雜物。造成嚴重傷亡主要是突然湧現的洪水，氣象部門指海鷗帶來的雨量僅一天便等於個半月。閃現的洪水造成河流和河道氾濫，淹浸宿霧市及偏遠城鎮。報道指，洪水圍困整個社區，居民只來得及攀上屋頂待救。宿霧為重災區，有最少71人死亡，大部分屬溺斃，另有65人失蹤和69人受傷。