淘汰舊波音機隊 荷航逐步轉用空巴

在美國波音公司近期屢傳安全隱患背景下，荷蘭皇家航空公司(KLM)周二宣布，未來幾年會在「更清潔、更安靜、更經濟」的計劃中，把機隊中的大部分波音(Boeing)飛機換成空中巴士(Airbus)。
目前KLM的短途線採用波音737及巴西航空工業公司(Embraer)的客機，長途線則主要使用波音777，輔以少數較舊的空巴A330。KLM周二接收其歷來首架用於短途線的空巴A321neo，將取代現有的波音737。該公司稱將投資70億歐元用於新機隊，約30架A321neos將陸續交付，今年會先接收4架，並會逐步淘汰現有波音機，屆時全線短途客機將改用空巴A321neo。
KLM的長途線會增加5架新的波音787-10客機，2026年起引入空巴A350取代舊的777和A330。貨機方面，KLM亦會以空巴A350F貨機，取代目前的波音747貨機。KLM表示，轉用總部位於法國的空巴的決定，與KLM母公司、同為法國公司的「法荷航集團」(Air France—KLM Group)無關。KLM亦沒有交代轉用空巴與近期波音傳出的問題有否關連。
據稱，KLM在機隊「轉型期」成本會增加，因其短途線變成同時採用3款機型。KLM發言人稱通常一位機師只負責駕駛一種機型，但指這是決定更新機隊必經階段。波音較早前曾稱，公司除面對空巴競爭外，中國國產C919大型客機亦是對手。