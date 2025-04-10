淘金女掘出值100萬元金塊　網民勁羨慕「保留可以退休了」(有片)

澳洲一名出身淘金世家的女子日前在一處礦區的紅土中挖出一塊重量約20盎司(約0.56公斤)的金塊，市值預估約13萬美元(逾100萬港元)。她將「淘金」過程拍成影片上傳到網路，吸引超過180萬人次瀏覽，更有不少網民留言表示羨慕。
綜合報道，現年約30歲的Tyler Mahoney是家族的第4代淘金成員，她從小就在西澳州金礦重鎮Kalgoorlie附近長大，在耳濡目染之下成為職業淘金者。Tyler平時會將自己淘金的過程分享網上，也曾在美國真人秀《淘金熱》(Gold Rush)登場。Tyler周一(7日)上載影片，指上周六發現了一塊重約20盎司的金塊，她說：「地上有13萬美元，它的價值大約是我座駕的三倍」她又說：「這是澳洲黃金的真實代表，巨大，覆蓋著紅土，純度高。」
淘金女：大金塊持有愈久 價值愈高
Tyler去年曾憑著一支金屬探測器，亦找到一塊價值3.5萬美元(約27萬港元)的金塊，平常也常發現一些市值數千到萬元的小金塊。Tyler坦言「我們很幸運，澳洲幾乎每個州都有黃金」，她也提醒其他淘金者：「如果你發現一塊大金塊，千萬不要急著脫手，持有得愈久，金塊的價值就會愈高」。根據資料，10年前黃金價格為每盎司1,250美元，而最近每盎司價格已升破3,000美元。
雖然有些網民顯然嫉妒Tyler的發現，但大多數人還是為她感到高興：「太幸運了」、「哇，恭喜」、「所以妳可以保留金塊，然後退休了嗎」、「恭喜！祝妳以後能找到更多黃金」。