淘金女掘出值100萬元金塊　網民勁羨慕「保留可以退休了」(有片)

澳洲一名出身淘金世家的女子日前在一處礦區的紅土中挖出一塊重量約20盎司(約0.56公斤)的金塊，市值預估約13萬美元(逾100萬港元)。她將「淘金」過程拍成影片上傳到網路，吸引超過180萬人次瀏覽，更有不少網民留言表示羨慕。

綜合報道，現年約30歲的Tyler Mahoney是家族的第4代淘金成員，她從小就在西澳州金礦重鎮Kalgoorlie附近長大，在耳濡目染之下成為職業淘金者。Tyler平時會將自己淘金的過程分享網上，也曾在美國真人秀《淘金熱》(Gold Rush)登場。Tyler周一(7日)上載影片，指上周六發現了一塊重約20盎司的金塊，她說：「地上有13萬美元，它的價值大約是我座駕的三倍」她又說：「這是澳洲黃金的真實代表，巨大，覆蓋著紅土，純度高。」