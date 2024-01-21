港人丟架到日本！台女新潟滑雪 遭港女撞到爆缸縫7針 跟男友人不顧而去

日本新潟發生疑似港人滑雪撞到台灣人不顧而去事件，一名來自台灣的女子在新潟苗場滑雪場滑雪時，遭一名據報來自香港的女子撞到後鼻子噴血，撞人女生曾停低拿紙巾給她止血，同行一名據報男子亦一度在旁，惟該對港人男女之後消失，未有跟進事主傷勢。最終事主入院縫了7針，幾乎毀容。事主友人在網上滑雪群組發文尋人，直斥「香港朋友…你們可以轉身離開當作沒有什麼事……消失、不見，你還有沒有良心……我真得覺得非常憤怒」，希望該對男女如有良心的話，出來面對。

女事主友人在Facebook滑雪群組「SNOWKON滑雪控」發文申訴，引發熱議。事發在1月17日，據報當日現場下著大風雪，女事主友人稱，女事主於約下午5時20分，滑至苗場五號纜車附近差不到快到山腳的位置時跌了一下，當她準備起身時，有人從山上朝她的方向衝過來，把她撞到。女事主稱，「然後我的鼻子就大噴血」，並說「撞我的是一個女生，有一個男生陪同，都是香港人，後來女生拿衛生紙給我止血，然後男生就叫她下山找救援、男生陪我等」，之後女事主看到朋友在附近，就高聲叫喊，疑似港人男子見狀也幫她找朋友過來。

港人滑雪場丟架｜網民︰對香港人沒多好的印像！ 後過來幫忙的朋友忙著照顧女事主，一轉身已不見了該對港人男女，二人從此消失。事後女事主入院，在鼻梁軟骨跟皮膚共縫了7針。女事主友人氣憤稱，「我覺得把一位女生臉切成這樣……幾乎毀容了」，「香港朋友……你們可以轉身離開當作沒有甚麼事，消失、不見，你還有沒有良心……我真得覺得非常憤怒」。友人並稱，因現場閉路電視畫面太暗，而天色已暗、距離太遠，無法拍到事發經過，希望在該時間剛好在雪道上並拍到片段的雪友，提供資訊。