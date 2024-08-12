澳洲凱恩斯直升機墜酒店天台　機師喪生數百住客疏散(有片)

澳洲東北部城市凱恩斯有直升機撞向一間酒店的屋頂，機師和1名乘客死亡，屋頂發生火警，數百名住客被疏散。事發於當地周一(12日)凌晨約2時，一架雙引擎直升機於凱恩斯的希爾頓逸林酒店(Hilton's Double Tree Hotel)墜毀，英國廣播公司(BBC)報道，警方指出，這架直升機上只有駕駛員1人，已當場喪生。昆士蘭州警方的聲明表示：「作為預防措施，大樓內的人員已被疏散，地面上沒有人員受傷。警方正在現場調查事件情況。」澳洲運輸安全局專家小組已被派往墜機現場調查。

2 長者吸入濃煙送院 昆士蘭救護服務中心發言人表示，警方已宣布凱恩斯海濱大道希爾頓逸林酒店周邊進入緊急狀態，並疏散多達400人。另外，一名年約80歲男子和一名年約70歲女子所在房間於事發地點附近，他們因吸入濃煙送院治理。有澳洲媒體報道，直升機的兩個螺旋槳脫落，其中一個螺旋槳掉在飯店泳池中。網上的片截可見，該酒店的屋頂火勢猛烈，火光熊熊，濃煙湧上半空。網上有相片顯示，日出後事發建築物天台外牆被熏黑及損毀，下層單位窗框脫落。

BREAKING - Helicopter crashes into roof of Double Tree Hotel by Hilton in Cairns, Australia



pic.twitter.com/bYMDsE8RGV — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 11, 2024