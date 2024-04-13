澳洲悉尼商場爆隨機殺人造成最少6死　9個月大嬰兒與母被刺　疑兇被女警射殺（不斷更新）

【18:00更新】澳洲警方更新，再多1名受害者身亡，死亡人數增至6人，另外疑兇亦被趕到現場警員當場射殺。 澳洲悉尼市郊一個商場今日（13日）下午發生有人持刀傷人的案件，兇徒之後在商場內被到場女警開槍擊中後，及後證實死亡。當地新聞表示醫院稱有最少6人送院，當中包括一位母親及其9個月大的嬰兒。悉尼警方之後表示，至少有9人被刺傷，事件已有最少5人死亡。警方又表示，相信疑兇只是單獨犯案，相信已沒有持續的威脅。

據當地媒體報道，事發在悉尼邦迪交界的西田商場，在當地時間下午4時前左右，警察接到多宗的遇刺舉報，警方表示一名女警到場後向懷疑傷人的男子開槍，其後證實死亡。商場內的人士就表示當時聽到最少兩下槍聲。警方之後表示，女警當時與疑兇對峙，而情況已極度危險，當女警嘗試走近疑兇背後時，疑兇突然轉身望向她並舉刀，於是女警開槍。 男子被女警擊中後狀況

BREAKING:



First video showing the Sydney terrorist after having been shot by a female police officer.



Several people stabbed to death



Via @AnnoymousGiraf pic.twitter.com/DHxeXmRuAo — Visegrád 24 (@visegrad24) April 13, 2024

悉尼警方之後在現場進行簡報，證實最少有9人被刺傷，而目前已確定有5人死亡，疑兇亦已證實死亡。有網民指，邦迪地區有不少猶太人聚居，懷疑疑兇是針對猶太人進行襲擊，但警察就表示，相信疑兇只是單獨犯案，目前沒有持續的威脅，而具體的行出動機仍在調查。當局目前仍封鎖有關商場及禁止進入，而多輛救護車及警車到場。 有人曾與疑兇對峙

This Aussie man took on the armed attacker in Bondi Junction Shopping Centre, Sydney - putting his own safety at risk to save others.



He is a hero. https://t.co/vs9xFMXSPV — Anna McGovern (@AnnaMcGovernUK) April 13, 2024

有當時在商場的途人表示，他表示當時看到兇手向一名女子及她的嬰兒施襲，在女子遇刺後所有人都呆了。其後受傷女子走入一間商店內，店員立即反鎖大門，並且拿起衣服為女子止血。他指嬰兒的傷勢不大，但母親情況嚴重，大量失血。 商場內多人遇刺受傷

Stabbing rampage terror attack in Sydney, at least four people killed, early reports that a baby was among those stabbed. So evil and sick pic.twitter.com/uOKnnwfZyU — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇦🇹🇼🇨🇾 (@DrewPavlou) April 13, 2024

澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）就發表聲明，感謝緊急救援人員的協助並慰問傷者及死者家屬。他表示：「不幸地，有多人受傷及死亡，澳洲人們第一時間都會想到受影響的人及他們的親人。我們向傷者送上慰問，並感謝所有照顧他們的人，還有我們英勇的警察及第一時間施援手的人。」 男子在商場內無差別向行人施襲

Video of the Islamist terrorist running around the shopping mall in Sydney trying to stab people



Several people stabbed to death pic.twitter.com/iHVUh7z79k — Visegrád 24 (@visegrad24) April 13, 2024