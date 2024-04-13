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國際
2024-04-13 18:55:00

澳洲悉尼商場爆隨機殺人造成最少6死　9個月大嬰兒與母被刺　40歲疑兇被女警射殺（不斷更新）

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悉尼一個商場發生傷人事件。(網上圖片)

悉尼一個商場發生傷人事件。(網上圖片)

【18:55更新】澳洲警方確認，疑兇40歲並表示警方對該男子有認知，又指這位男子持有一定立場，並指事件並非恐怖襲擊。不過一切仍有待執法部門核實。警方又確認6名死者分別是5女1男

澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）就在事發後召開記者會，他表示事件震驚澳洲人，又讚揚開槍的女警英勇。

 

 

【18:00更新】澳洲警方更新，再多1名受害者身亡，死亡人數增至6人，另外疑兇亦被趕到現場警員當場射殺。

澳洲悉尼市郊一個商場今日（13日）下午發生有人持刀傷人的案件，兇徒之後在商場內被到場女警開槍擊中後，及後證實死亡。當地新聞表示醫院稱有最少6人送院，當中包括一位母親及其9個月大的嬰兒。悉尼警方之後表示，至少有9人被刺傷，事件已有最少5人死亡。警方又表示，相信疑兇只是單獨犯案，相信已沒有持續的威脅。

兇手被到場的女警射中後倒地。(X) 傷者被急救送院。(X) 男子被拍到手持小刀在商場徘徊。(X) 商場內有店舖出現大量血跡。(X) 男子被警員開槍制伏。(X)

據當地媒體報道，事發在悉尼邦迪交界的西田商場，在當地時間下午4時前左右，警察接到多宗的遇刺舉報，警方表示一名女警到場後向懷疑傷人的男子開槍，其後證實死亡。商場內的人士就表示當時聽到最少兩下槍聲。警方之後表示，女警當時與疑兇對峙，而情況已極度危險，當女警嘗試走近疑兇背後時，疑兇突然轉身望向她並舉刀，於是女警開槍。

男子被女警擊中後狀況

悉尼警方之後在現場進行簡報，證實最少有9人被刺傷，而目前已確定有5人死亡，疑兇亦已證實死亡。有網民指，邦迪地區有不少猶太人聚居，懷疑疑兇是針對猶太人進行襲擊，但警察就表示，相信疑兇只是單獨犯案，目前沒有持續的威脅，而具體的行出動機仍在調查。當局目前仍封鎖有關商場及禁止進入，而多輛救護車及警車到場。

有人曾與疑兇對峙

有當時在商場的途人表示，他表示當時看到兇手向一名女子及她的嬰兒施襲，在女子遇刺後所有人都呆了。其後受傷女子走入一間商店內，店員立即反鎖大門，並且拿起衣服為女子止血。他指嬰兒的傷勢不大，但母親情況嚴重，大量失血。

商場內多人遇刺受傷

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澳洲總理阿爾巴內塞就發表聲明，感謝緊急救援人員的協助並慰問傷者及死者家屬。他表示：「不幸地，有多人受傷及死亡，澳洲人們第一時間都會想到受影響的人及他們的親人。我們向傷者送上慰問，並感謝所有照顧他們的人，還有我們英勇的警察及第一時間施援手的人。」

 

男子在商場內無差別向行人施襲

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