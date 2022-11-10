澳洲男子涉性侵兒童　遭菲律賓加刑129年

澳洲一名男子與其菲律賓籍的女友，被控多達60宗包括侵犯及販賣兒童、強姦以及製作兒童色情物品等，被當地判刑129年。而其女友亦被判126年的刑期。

澳洲男Peter Gerard Scully與其女友Lezyl Margallo，在2012年已開始犯罪，至2015年Scully被捕。 Scully在2018年因為與前同居女友Carme Ann Alvarez因為涉及人口販賣及強姦等6項罪行而被判予終身監禁，當中更包括殺害及非法埋葬一名兒童。Scully與Margallo在周三分別被判129及126年。

菲律賓被指是網上兒童色情黑點

檢控官指受害者及其家人一直與法律團隊非常堅定地，與Scully作出抗爭，並粉碎其意圖拖延的策略。Scully的案件在當地惹起關注，尤其是當地在網上對兒童的性剝削問題。在2020年，美國的國際司法組織曾形容菲律賓是全球網上性侵害的黑點，指因為當地的貧窮以及互聯網的滲透高，加上國際間不透明的現金交易，令年輕人容易受害。

國際刑警與聯合國難民署等組織的研究指，大約有2成使用過互聯網的12至17歲菲律賓青少年，曾受到網絡的性侵害。而菲律賓現任總統小馬可斯的內閣，在8月曾表示，會與網上的兒童性侵害事件進行抗爭。