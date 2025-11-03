澳洲研究：70歲以上老人聽音樂　可降低近40%認知障礙症風險

根據澳洲蒙納許大學（Monash University）最新研究，70歲以上的成年人若經常聽音樂，患上認知障礙症的風險可降低近40%。這項研究由該校榮譽學生Emma Jaffa和Joanne Ryan教授主導，調查了超過10,800名老年人的音樂聆聽習慣。

經常演奏樂器同樣有效

據《Fox News》報道，該項最新研究發表於《國際老年精神病學期刊》（International Journal of Geriatric Psychiatry）上，研究結果顯示，經常聽音樂的長者罹患認知障礙症的風險降低39%，其記憶表現也有所提升；而經常演奏樂器的長者，認知障礙症風險降低35%；同時聽與演奏音樂的長者，對抗認知衰退的保護效果更為顯著。