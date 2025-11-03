澳洲研究：70歲以上老人聽音樂　可降低近40%認知障礙症風險

根據澳洲蒙納許大學（Monash University）最新研究，70歲以上的成年人若經常聽音樂，患上認知障礙症的風險可降低近40%。這項研究由該校榮譽學生Emma Jaffa和Joanne Ryan教授主導，調查了超過10,800名老年人的音樂聆聽習慣。
經常演奏樂器同樣有效
據《Fox News》報道，該項最新研究發表於《國際老年精神病學期刊》（International Journal of Geriatric Psychiatry）上，研究結果顯示，經常聽音樂的長者罹患認知障礙症的風險降低39%，其記憶表現也有所提升；而經常演奏樂器的長者，認知障礙症風險降低35%；同時聽與演奏音樂的長者，對抗認知衰退的保護效果更為顯著。
Joanne Ryan教授指出，隨著目前尚無認知障礙症的療法，尋找預防或延緩病症發作的策略變得至關重要。研究還發現，音樂活動不僅能提高認知能力，還能降低輕度認知障礙的風險達22%。這些結果強調了環境和生活方式對大腦健康的影響，尤其對於受過較高教育的老年人而言，音樂的益處更為明顯。
儘管這些發現提供了音樂作為保護認知功能的潛在方法，但研究者也提醒，這並不意味著音樂能直接預防認知障礙症。科學界對於腦部刺激活動的效果仍在爭論中，但無疑，音樂活動能促進社交互動，對老年人的身心健康有正面影響。
