澳洲礦工意外發現「天外來物」　專家估計為中國捷龍三號火箭碎片

澳洲西澳大利亞州紐曼（Newman）附近礦區在10月18日發現一塊燃燒的太空殘骸，專家研判可能來自中國9月發射的捷龍三號火箭（Smart Dragon-3）第四節。事件引發多個機構聯合調查，凸顯太空垃圾重返大氣層對地面安全的潛在威脅。
礦場工作人員下午約2時在紐曼東方約30公里的偏遠道路上發現這個燃燒物體，隨即通報緊急服務單位。西澳州警方表示，初步評估顯示該物體由碳纖維製成，可能是複合材料包覆的壓力容器或火箭燃料槽，特徵與航太組件一致。
夫林德大學副教授、太空考古學家戈曼（Alice Gorman）分析指出，這似乎是捷龍三號火箭的第四節殘骸。她表示：「9月底有一枚捷龍三號火箭發射，如果是25日發射的那一枚，意味著它在軌道上運行了一段時間後突然重返大氣層。」戈曼強調，當時沒有重返預警，她查找重返預測時找不到任何資訊，顯示這次重返的突然性。
排除商用飛機的可能性
澳洲太空署工程師將進行進一步技術評估，協助確認物體的性質和來源。西澳州警方、澳洲太空署、西澳州消防緊急服務部門和礦場營運商都參與調查。運輸安全官員已排除該物體來自商用飛機的可能性，認為更可能是重返大氣層的太空殘骸。
歐洲太空總署署長阿施巴克（Josef Aschbacher）最近在澳洲參加國際太空大會時曾接受英國《衛報》採訪，他表示，隨著火箭發射數量增加，太空垃圾在軌道上和重返地面時都成為日益嚴重的問題。歐洲太空總署已制定零殘骸憲章，要求簽署方承諾在航太器生命周期結束時將其移出軌道。
太空垃圾問題日益惡化
阿施巴克說明，這需要技術改進，包括保留足夠燃料進行脫軌操作，以及設計航太器在重返時分解成足夠小的碎片，在大氣層中燃燒殆盡而不會到達地面。戈曼認為每個發射火箭的機構都應該有「生命周期結束計劃」，可透過控制重返將殘骸導向南太平洋的航太器墓地，或設計成在重返時完全燃燒。
