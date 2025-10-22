澳洲礦工意外發現「天外來物」　專家估計為中國捷龍三號火箭碎片

澳洲一處礦場附近發現一塊疑似太空殘骸的黑色物體。（X＠AusSpaceAgency）

澳洲西澳大利亞州紐曼（Newman）附近礦區在10月18日發現一塊燃燒的太空殘骸，專家研判可能來自中國9月發射的捷龍三號火箭（Smart Dragon-3）第四節。事件引發多個機構聯合調查，凸顯太空垃圾重返大氣層對地面安全的潛在威脅。

礦場工作人員下午約2時在紐曼東方約30公里的偏遠道路上發現這個燃燒物體，隨即通報緊急服務單位。西澳州警方表示，初步評估顯示該物體由碳纖維製成，可能是複合材料包覆的壓力容器或火箭燃料槽，特徵與航太組件一致。

夫林德大學副教授、太空考古學家戈曼（Alice Gorman）分析指出，這似乎是捷龍三號火箭的第四節殘骸。她表示：「9月底有一枚捷龍三號火箭發射，如果是25日發射的那一枚，意味著它在軌道上運行了一段時間後突然重返大氣層。」戈曼強調，當時沒有重返預警，她查找重返預測時找不到任何資訊，顯示這次重返的突然性。