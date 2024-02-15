澳洲總理情人節成功求婚 任內首例

澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）在周三（14日）情人節求婚成功，周四（15日）早上在社交平台宣布與相識4年的女友海登（Jodie Haydon）訂婚，阿爾巴內塞成為首位在任內訂婚的澳洲總理。

阿爾巴內塞發布了兩人的合照，海登左手無名指已戴上婚戒，貼文並附上簡短有力的標題「她說願意！（She said yes）。」澳洲外長黃英賢留言祝福：「愛是美麗的事，我真為你倆開心！」。鄰國新西蘭總理盧克森也表達了祝福。

澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）在周三（14日）情人節求婚成功，周四（15日）早上在社交平台宣布與相識4年的女友海登（Jodie Haydon）訂婚，阿爾巴內塞成為首位在任內訂婚的澳洲總理。

當地傳媒披露，二人周三晚在坎培拉一間餐廳慶祝情人節，之後回到總理官邸，阿爾巴內塞拿出其親自設計的鑽石戒指向海登求婚。

現年60歲的阿爾巴內塞與45歲的海登是於2020年在墨爾本一場商界晚宴上相識。阿爾巴尼斯在2019年結束與曾任新南威爾斯州副州長的前妻泰伯特近20年的婚姻，兩人育有一子。海登目前擔任新南威爾斯公務員工會的婦女部主管，她曾多次陪同阿爾巴內塞出訪，包括去年10月訪問美國。

阿爾巴內塞從政以來，一直注重個人私隱，社交平台大多只要談及工作及政府政策等內容，甚少提及自己甚至家人，今次可謂罕及談及個人生活。