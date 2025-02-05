澳洲24歲女子遊日本後猝死 腳痛紅腫72小時內身亡

澳洲一名24歲女子身體一直健康，卻在去完日本旅行3周回國一個多月後猝死。報道指，她雙腳疼痛紅腫，於病發72小時內身亡，其後證實死於血栓塞，或與搭飛機有關。事件引起澳洲人關注，即使年輕健康也可能有血栓塞風險。
血栓塞｜一個月前去日本旅遊
居於悉尼的Christine Visnjic去年12月6日結束三星期日本之旅回國，上月10日早上醒來時，其中一隻腳突然離奇痛楚，之後更是紅腫起來，父親急忙送她到醫院。兄長稱，Christine當時感到痛，但不是巨痛，還可步行上車。距進醫院不遠時，她突然想嘔吐叫父親停車。父親一開車門，Christine便倒向路邊，心臟停頓，幸好後面車輛有兩名護士，他們立即下車救人。事發時距離Christine開始感腳痛只是30分鐘。
血栓塞｜或與搭飛機有關
救護車抵達將Christine送到急症室，搶救時她心臟曾停頓40分鐘。電腦掃描顯示她雙側中風，血液同時無法流到組成大腦的兩個大腦半球，因為腳腿血凝塊剝落流向肺部，再度心臟，然後是大腦。在搶救72小時後，Christine腦幹死亡，家人決定拔喉讓她安詳離去。她的兄長表示，他們感到震驚，妹妹那麼年輕，事前毫無徵兆。
Christine家族沒有血栓塞病史，她是亞馬遜物流經理，平時身體健康。醫生表示，情況罕見，病因仍然成謎。但報道指，這可能與Christine曾搭飛機，引致深層靜脈栓塞(DVT)。DVT主要影響下肢大靜脈，血凝塊阻塞血液流動，導致下肢皮膚發紅，腫脹或水腫，疼痛或觸摸它時感覺溫暖。由於搭乘長途飛機等交通工具時，需要長時間維持坐姿、無法活動，容易血液循環不良，所以又被稱為經濟艙症候群。