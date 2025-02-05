澳洲24歲女子遊日本後猝死 腳痛紅腫72小時內身亡

澳洲一名24歲女子身體一直健康，卻在去完日本旅行3周回國一個多月後猝死。報道指，她雙腳疼痛紅腫，於病發72小時內身亡，其後證實死於血栓塞，或與搭飛機有關。事件引起澳洲人關注，即使年輕健康也可能有血栓塞風險。

血栓塞｜一個月前去日本旅遊

居於悉尼的Christine Visnjic去年12月6日結束三星期日本之旅回國，上月10日早上醒來時，其中一隻腳突然離奇痛楚，之後更是紅腫起來，父親急忙送她到醫院。兄長稱，Christine當時感到痛，但不是巨痛，還可步行上車。距進醫院不遠時，她突然想嘔吐叫父親停車。父親一開車門，Christine便倒向路邊，心臟停頓，幸好後面車輛有兩名護士，他們立即下車救人。事發時距離Christine開始感腳痛只是30分鐘。