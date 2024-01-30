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國際
2024-01-30 14:54:00

為救被擄愛犬　女主人不惜亡命街頭趴車頭(有片)

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為救被擄愛犬，女主人不惜亡命街頭趴車頭。(YouTube)

為救被擄愛犬，女主人不惜亡命街頭趴車頭。(YouTube)

美國洛杉磯街頭近日上演驚險一幕，當地一隻狗狗被賊人搶去後，女主人為救愛犬不惜一切，竟搏命爬在賊人的車頭，兩手只抓著雨刷，勢要救回狗狗，只可惜最終未能救回愛犬，還受了輕傷，警方正追緝賊人下落，女主人亦懸賞呼籲大眾協助尋狗。

綜合報道，事發在當地18日，飼主Ali Zacharias養有一隻法國鬥牛犬名為Onyx，當時在洛杉磯市中心的一間餐廳吃午膳，突然有1名女子抓起Onyx的狗繩就走，迅速登上一輛私家車鎖上門，車內還有另外3人。Ali察覺有異，立即衝過去站在車前，以阻止對方開車，詎料對方將她撞跌在引擎蓋上後，就猛踩油門逃離現場，Ali也不甘示弱，抓住檔風玻璃下方的雨刷、緊緊伏在車頭蓋上，被竊賊「載」著在馬路上奔馳，其中一小段還被路人拍下，上傳到網路。

Ali抓住檔風玻璃下方的雨刷、緊緊伏在車頭蓋上，被竊賊「載」著在馬路上奔馳，險象環生。(YouTube) Ali抓住檔風玻璃下方的雨刷、緊緊伏在車頭蓋上，被竊賊「載」著在馬路上奔馳，險象環生。(YouTube) Ali抓住檔風玻璃下方的雨刷、緊緊伏在車頭蓋上，被竊賊「載」著在馬路上奔馳，險象環生。(YouTube) 飼主Ali Zacharias。(YouTube) Onyx是一隻黑白相間的法國鬥牛犬，2隻眼睛瞳孔的顏色不同。(YouTube) 美國音樂天后Lady Gaga的愛犬亦曾被擄。(IG)

法國鬥牛犬是洛杉磯偷狗賊目標之一

Ali原以為賊人會因她的鍥而不捨去放棄Onyx，但對方開過幾個街區後，突然放一個大轉彎，將Ali甩飛在地後就逃走了，所幸Ali只受了輕傷，她已提出懸賞獎金，希望能有人幫忙提供線索，警方也正根據監視器畫面追緝匪徒下落。

報道提到，Onyx是一隻黑白相間的法國鬥牛犬，2隻眼睛瞳孔的顏色不同，左藍右綠，這種小型犬相當受歡迎，由於價格昂貴、需求量大，是洛杉磯地區的偷狗賊最喜歡的目標之一。20212月，美國音樂天后Lady Gaga的愛犬KojiGustavo一度被歹徒持槍擄走，這兩隻狗狗正是法國鬥牛犬。

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