為救被擄愛犬　女主人不惜亡命街頭趴車頭(有片)

美國洛杉磯街頭近日上演驚險一幕，當地一隻狗狗被賊人搶去後，女主人為救愛犬不惜一切，竟搏命爬在賊人的車頭，兩手只抓著雨刷，勢要救回狗狗，只可惜最終未能救回愛犬，還受了輕傷，警方正追緝賊人下落，女主人亦懸賞呼籲大眾協助尋狗。

綜合報道，事發在當地18日，飼主Ali Zacharias養有一隻法國鬥牛犬名為Onyx，當時在洛杉磯市中心的一間餐廳吃午膳，突然有1名女子抓起Onyx的狗繩就走，迅速登上一輛私家車鎖上門，車內還有另外3人。Ali察覺有異，立即衝過去站在車前，以阻止對方開車，詎料對方將她撞跌在引擎蓋上後，就猛踩油門逃離現場，Ali也不甘示弱，抓住檔風玻璃下方的雨刷、緊緊伏在車頭蓋上，被竊賊「載」著在馬路上奔馳，其中一小段還被路人拍下，上傳到網路。



