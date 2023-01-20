烏克蘭局勢｜俄國佳麗環姐選美攝位兼著大紅晚裝 烏克蘭小姐怒斥「是鮮血色」(有片)

今屆環球小姐選美本月在美國路易斯安那州新奧爾良舉行，烏克蘭與俄羅斯小姐在另一戰場上爭妍鬥麗。
29歲、來自烏克蘭北部城鎮切爾尼戈夫(Chernihiv)的Viktoria Apanasenko在決選當天選穿一襲黑色晚裝和有著烏克蘭國旗色的薄紗披風，代表著因戰爭而傷痕累累的國家正處於黑暗。俄羅斯小姐Anna Linnikova則穿著一襲鮮紅色禮服。
烏克蘭飽受俄軍戰火摧殘，Viktoria接受網媒Daily Beast訪問稱，俄羅斯小姐這身「血色」禮服，擊中了她的要害。她說：「我不確定主辦單位是否了解，我面帶微笑與俄羅斯佳麗站在同一個舞台上的感受，對方還穿著一身紅色禮服，鮮血的顏色。」她批評俄羅斯小姐這襲表彰俄羅斯帝國的服裝「荒謬」。
俄羅斯小姐被批政治宣傳
比賽當日，俄軍導彈擊中烏克蘭一幢住宅大樓並奪走40多條性命。自俄羅斯自去年2月底入侵烏克蘭以來，聯合國估計已有超過7,000名平民死亡。
Viktoria感謝選美大會的支持，但「選美中，有些女孩不知道烏克蘭發生戰爭」。她原希望俄羅斯小姐對入侵她的國家表達歉意，但對方主動找她卻是要求自拍，「我認為這背後有政治宣傳目的」。
Viktoria賽事希望利用選美機會來多加描述俄烏戰爭現況，卻「極其痛苦」地發現事與願違，但她仍有機會透過民族服裝環節傳達訊息。她以《聖經》中良善捍衛者、天使長米迦勒為靈感，做出一對近5米長的翅膀。
此外，比賽期間還出現一個小插曲。各國佳麗合照時，有人拍攝到俄羅斯小姐試圖「攝位」插進烏克蘭小姐附近位置。烏克蘭小姐注意到這項舉動後，請身旁的哥倫比亞小姐跟她換位置，哥倫比亞小姐也大方答應。
在本月14日環球小姐決賽中，最終由菲律賓裔美國佳麗R'Bonney Gabriel艷壓群芳，奪得后冠。
Miss Russia tries to intimidate Miss Ukraine by wanting to stand besides her ⁉️— Ukrainian Babushka (@vic_top555) January 13, 2023
Miss Ukraine was disgusted & she requested Miss Columbia to switch places. #MissUniverse #71stMissUniverse #MissUniverse2023 pic.twitter.com/V5Jk3RA245