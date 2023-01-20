烏克蘭局勢｜俄國佳麗環姐選美攝位兼著大紅晚裝 烏克蘭小姐怒斥「是鮮血色」(有片)

今屆環球小姐選美本月在美國路易斯安那州新奧爾良舉行，烏克蘭與俄羅斯小姐在另一戰場上爭妍鬥麗。

29歲、來自烏克蘭北部城鎮切爾尼戈夫(Chernihiv)的Viktoria Apanasenko在決選當天選穿一襲黑色晚裝和有著烏克蘭國旗色的薄紗披風，代表著因戰爭而傷痕累累的國家正處於黑暗。俄羅斯小姐Anna Linnikova則穿著一襲鮮紅色禮服。

烏克蘭飽受俄軍戰火摧殘，Viktoria接受網媒Daily Beast訪問稱，俄羅斯小姐這身「血色」禮服，擊中了她的要害。她說：「我不確定主辦單位是否了解，我面帶微笑與俄羅斯佳麗站在同一個舞台上的感受，對方還穿著一身紅色禮服，鮮血的顏色。」她批評俄羅斯小姐這襲表彰俄羅斯帝國的服裝「荒謬」。